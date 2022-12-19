В Україну імпортували понад 200 тисяч «пільгових» генераторів — Finance.ua
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В Україну імпортували понад 200 тисяч «пільгових» генераторів

Казна та Політика
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Українці та бізнес ввезли в Україну понад 200 тисяч генераторів за нульовим податком на додану вартість та ставкою мита, що запрацювало у листопаді.
Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
Станом на сьогодні, 19 грудня, в Україну на пільгових умовах з застосуванням нульового ПДВ та мита було імпортовано 235,9 тисячі генераторів.
Суттєву більшість, 92% (217,3 тисячі) з них завезли юридичні особи, тобто бізнес. Решта 8% (18,6 тисяч) були завезені фізичними особами.
В цілому за 2022 рік в Україну завезли 510,3 тисяч генераторів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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