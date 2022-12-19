Кабмін затвердив «шість кроків» для сталого проходження зими: що передбачається — Finance.ua
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Кабмін затвердив «шість кроків» для сталого проходження зими: що передбачається

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів погодив рішення для реалізації «шести кроків» президента України Володимира Зеленського щодо сталого проходження зими.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
На конференції в Парижі Зеленський озвучив 6 кроків солідарності з Україною в енергетичній сфері. Це запит до наших міжнародних партнерів, який дозволить нашій енергосистемі вистояти цієї зими.
«Вже зараз десятки країн постачають Україні обладнання, аби підвищити стійкість нашої енергосистеми», — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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Задля реалізації цих кроків, уряд дав доручення відповідним міністерствам та відомствам опрацювати питання щодо:
  • забезпечення України обладнанням, необхідним для відновлення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури;
  • допомоги у балансуванні об’єднаної енергетичної системи України, зокрема шляхом здійснення перетоків та імпорту електроенергії з країн-членів ЄС;
  • можливості направлення спеціальних місій ЄС на об’єкти критичної інфраструктури;
  • надання фінансової підтримки для закупівлі близько двох мільярдів кубометрів природного газу;
  • закупівлі LED-ламп для задоволення потреб населення та економіки України;
  • створення спеціального постійного механізму щодо оперативного та своєчасного усунення наслідків здійснення терористичних актів рф на об’єктах критичної енергетичної інфраструктури.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні розроблено план підвищення рівня безпеки енергосистеми, задля уникнення блекауту;
  • через російські обстріли критичної інфраструктури України, які призвели до періодичних відключень електроенергії, вартість генераторів протягом року зросла у два-три рази.

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За матеріалами:
Finance.ua
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