Кабмін затвердив «шість кроків» для сталого проходження зими: що передбачається — Finance.ua

Кабмін затвердив «шість кроків» для сталого проходження зими: що передбачається
Кабінет Міністрів погодив рішення для реалізації «шести кроків» президента України Володимира Зеленського щодо сталого проходження зими.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
На конференції в Парижі Зеленський озвучив 6 кроків солідарності з Україною в енергетичній сфері. Це запит до наших міжнародних партнерів, який дозволить нашій енергосистемі вистояти цієї зими.
«Вже зараз десятки країн постачають Україні обладнання, аби підвищити стійкість нашої енергосистеми», — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Задля реалізації цих кроків, уряд дав доручення відповідним міністерствам та відомствам опрацювати питання щодо:
- забезпечення України обладнанням, необхідним для відновлення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури;
- допомоги у балансуванні об’єднаної енергетичної системи України, зокрема шляхом здійснення перетоків та імпорту електроенергії з країн-членів ЄС;
- можливості направлення спеціальних місій ЄС на об’єкти критичної інфраструктури;
- надання фінансової підтримки для закупівлі близько двох мільярдів кубометрів природного газу;
- закупівлі LED-ламп для задоволення потреб населення та економіки України;
- створення спеціального постійного механізму щодо оперативного та своєчасного усунення наслідків здійснення терористичних актів рф на об’єктах критичної енергетичної інфраструктури.
Довідка Finance.ua:
- в Україні розроблено план підвищення рівня безпеки енергосистеми, задля уникнення блекауту;
- через російські обстріли критичної інфраструктури України, які призвели до періодичних відключень електроенергії, вартість генераторів протягом року зросла у два-три рази.
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