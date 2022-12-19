Кабмін затвердив «шість кроків» для сталого проходження зими: що передбачається — Finance.ua

Кабмін затвердив «шість кроків» для сталого проходження зими: що передбачається Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів погодив рішення для реалізації «шести кроків» президента України Володимира Зеленського щодо сталого проходження зими.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

На конференції в Парижі Зеленський озвучив 6 кроків солідарності з Україною в енергетичній сфері. Це запит до наших міжнародних партнерів, який дозволить нашій енергосистемі вистояти цієї зими.

«Вже зараз десятки країн постачають Україні обладнання, аби підвищити стійкість нашої енергосистеми», — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Задля реалізації цих кроків, уряд дав доручення відповідним міністерствам та відомствам опрацювати питання щодо:

забезпечення України обладнанням, необхідним для відновлення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури;

допомоги у балансуванні об’єднаної енергетичної системи України, зокрема шляхом здійснення перетоків та імпорту електроенергії з країн-членів ЄС;

можливості направлення спеціальних місій ЄС на об’єкти критичної інфраструктури;

надання фінансової підтримки для закупівлі близько двох мільярдів кубометрів природного газу;

закупівлі LED-ламп для задоволення потреб населення та економіки України;

створення спеціального постійного механізму щодо оперативного та своєчасного усунення наслідків здійснення терористичних актів рф на об’єктах критичної енергетичної інфраструктури.

Довідка Finance.ua:

в Україні розроблено план підвищення рівня безпеки енергосистеми, задля уникнення блекауту;

через російські обстріли критичної інфраструктури України, які призвели до періодичних відключень електроенергії, вартість генераторів протягом року зросла у два-три рази.



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