В Україні розробили план, щоб уникнути блекауту — експерт — Finance.ua

В Україні розробили план, щоб уникнути блекауту — експерт Сьогодні 06:25 — Енергетика

В Україні розроблено план підвищення рівня безпеки енергосистеми, задля уникнення блекауту.

Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі інформаційного телемарафону

«Є план, який розроблено за участю Офісу президента, уряду і „Укренерго“ для підвищення рівня безпеки нашої енергосистеми», — зазначив він.

При цьому додав, що остання хвиля обстрілів російських окупантів «не принесла нового блекауту, хоча всі ми дуже боялися».

«Той комплекс заходів, який було здійснено в національному масштабі, дозволив мережі втриматись і не дати ще одного блекауту», — наголосив він.

Харченко зазначає, що дуже важко передбачати, наскільки суттєвими можуть бути енергообмеження в Україні, бо не відомо, «якими будуть наступні хвилі атак, які будуть потрапляння, яке обладнання вціліє». За його словами, на сьогодні в Україні енергомережа пошкоджена по-різному, і навіть за загального дефіциту на рівні 20% є регіони, де цей дефіцит відчутно суттєвіший, бо туди важко подати живлення. У першу чергу це Київ, Харків, Одеса, Херсонщина.

Харченко зазначив, що українські виробники працюють і намагаються якомога швидше постачати обладнання, але левову долю його везуть з-за кордону.

«Більша частина обладнання везеться нами від партнерів, тобто імпортується», — сказав він.

Він наголосив, що потрібно більше трансформаторів і відповідного обладнання, яке дає змогу відновлювати мережу, і це обладнання так само надходить у великій кількості, але це поки що не високовольтне обладнання для відновлення регіональної мережі.

«Тут нам Азербайджан, прибалтійські країни допомагають, Польща», — зазначив експерт. Він додав, що на сьогодні є обладнання для відновлення енергосистеми в Одесі.

Харченко зазначив, що нове обладнання ще тільки замовляється і в нього «довга дорога до України», зокрема, йдеться про перші високовольтні трансформатори, щоб почати відновлювати якість української мережі.

«Раніше ніж у березні вони до України не прийдуть», — додав він. За його словами, без цього обладнання відновити повноцінну роботу передачі електрики з енергостанцій до споживачів неможливо.

УНІАН За матеріалами:

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