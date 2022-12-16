Стало відомо, яка область є лідером в купівлі генераторів — Finance.ua

Стало відомо, яка область є лідером в купівлі генераторів Сьогодні 08:40 — Енергетика

Через російські обстріли критичної інфраструктури України, які призвели до періодичних відключень електроенергії, вартість генераторів протягом року зросла у два-три рази.

Про це йдеться у досліджені Ярослава Пилипенко — аналітика Transparency International Ukraine, пише news.uaportal.com.

Аналітик вказує, що ціни варіюються залежно від типу генератора, потужності, бренду виробника тощо.Так, наприклад, бензинові — одні з найдешевших, проте в них більші витрати палива у порівнянні з дизельними. Дизельні ж відрізняються економним споживанням, а також можливістю тривалої безперебійної роботи, однак вони значно дорожчі.

«Найбільше придбали бензинових генераторів потужністю до 10 кВт. Такі генератори купували переважно для закладів освіти, комунальних підприємств, міських рад, ОСББ, для облаштування укриттів та пунктів незламності», — додав експерт.

Згідно з аналізом, генератори потужністю понад 100 кВт здебільшого купували для забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури та житлово-комунальних послуг.

Через значний дефіцит вартість генераторів, які купували в Prozorro протягом року, зросла у 2-3 рази.

Лідером з закупівлі генераторів є Київ та київська область, на неї припадає четверта частина (2593) від загальної кількості генераторів на Prozorro на 451 млн грн. Тут придбали значно більше генераторів порівняно з іншими регіонами, оскільки в столиці знаходяться багато замовників, які централізовано закуповували пристрої для своїх регіональних підрозділів.

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