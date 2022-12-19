Майно Януковича конфіскували на користь держави — Finance.ua
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Майно Януковича конфіскували на користь держави

Казна та Політика
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ВАКС стягнув у дохід держави активи четвертого президента Віктора Януковича на десятки мільйонів гривень.
Про це повідомляє ДБР.
Досудове розслідування встановило, що Янукович у березні 2010 року отримав вказівку від президента рф володимира путіна щодо необхідності продовження строку перебування чорноморського флоту на 25 років. Це становило пряму загрозу національній безпеці України, але рішення було прийнято.
Продовжуючи системну роботу із реалізації принципу невідворотності відповідальності за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також щодо реального відшкодування шкоди, заподіяної зрадниками суверенітету та територіальній цілісності нашої держави, ДБР передало напрацьовані матеріали кримінального провадження до Міністерства юстиції для звернення із позовом до Вищого антикорупційного суду про стягнення у дохід держави активів президента України та осіб, на яких вони опосередковано оформлені.
За рішенням Вищого антикорупційного суду цей позов задоволено та обрано санкцію, передбачену п. 1–1 ч. 1 ст. 4 закону «Про санкції». У дохід держави стягнуто, зокрема, арештовані раніше — понад 31 млн гривень, 85 тис. доларів, а також 537 історико-культурних цінностей вартістю близько 19 млн євро та нерухоме майно Януковича та наближених до нього осіб.
Після набрання рішенням законної сили всі активи будуть перераховані в дохід держави для сприяння її обороноздатності.
За матеріалами:
100realty.ua
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