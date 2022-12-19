Світовий банк оголосив про створення фонду підтримки і відбудови України — Finance.ua

Світовий банк оголосив про створення фонду підтримки і відбудови України Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Світовий банк оголосив про створення фонду підтримки і відбудови України

Світовий банк оголосив про створення багатостороннього трастового фонду для підтримки уряду України у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення критично важливих потреб держави в нинішніх умовах війни та на подальше відновлення країни.

«Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), керівництво яким здійснюватиме Світовий банк, забезпечить скоординований механізм фінансування та підтримки діяльності уряду України в забезпеченні виконання державних функцій та наданні адміністративних послуг, здійсненні заходів допомоги населенню, а також у плануванні та реалізації програми відбудови та реформ в Україні», — йдеться у повідомленні прес-служби організації.

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Зазначається, що Фонд також надаватиме ресурси для критично важливої консультативної та аналітичної роботи у сфері надання допомоги населенню в умовах війни та відбудови країни.

Нагадаємо, 16 грудня рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить у структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на 2 млрд дол.

15 грудня 2022 року лідери держав-членів Європейського Союзу погодили виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

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УНІАН За матеріалами:

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