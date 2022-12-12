До кінця року Світовий банк планує виділити Україні ще $1,7 мільярда — Finance.ua

До кінця року Світовий банк планує виділити Україні ще $1,7 мільярда Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

Світовий банк планує до кінця 2022 року виділити Україні ще 1,7 мільярда доларів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.

«За нашими оцінками, до кінця 2022 року ми виділимо ще 1,7 мільярда доларів США. Решта коштів буде виділена на початку наступного року», — сказала Б’єрде.

Вона зазначила, що загалом, понад 50 відсотків усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк.

Як повідомлялося, Світовий банк мобілізував для України 13 млрд доларів екстреного фінансування, зокрема й у зобов’язаннях та гарантіях донорів.

Укрінформ За матеріалами:

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