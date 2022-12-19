Україна застосує санкції до всіх російських та білоруських банків — Finance.ua
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Україна застосує санкції до всіх російських та білоруських банків

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Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації санкційної політики рекомендувала подати на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування секторальних санкцій до усіх фінансових, у тому числі банківських установ російської федерації та республіки білорусь.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
За даними прес-служби, таким чином МРГ підтримала пропозиції Національного банку України щодо секторальних санкцій.
Згідно з рішенням МРГ, після доопрацювання та верифікацій до РНБО будуть подані пропозиції щодо запровадження персональних санкцій проти керівників найбільших банків РФ.
Нагадаємо, 16 грудня Європейським Союзом було ухвалено рішення щодо запровадження 9-го пакету санкцій. Зокрема, пакет також містить санкції проти російських банків.
Згідно із законом України «Про санкції» рішення щодо запровадження секторальних санкцій приймається Радою національної безпеки та оборони України, вводиться в дію указом президента України та затверджується протягом 48 годин з дня видання указу постановою Верховної Ради. Відповідне рішення набирає чинності з моменту прийняття постанови ВР і є обов’язковим до виконання.
За матеріалами:
РБК-Україна
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