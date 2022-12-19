«Заспокійливий засіб»: яким буде курс долара під Новий рік в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Заспокійливий засіб»: яким буде курс долара під Новий рік в Україні

Валюта
149
Цього тижня, 19-25 грудня, готівковий курс долара в Україні залишиться в межах 39,5-40,5 грн. При цьому можливі короткочасні коливання на 0,25–0,5 грн/дол.
Такий прогноз у коментарі надав директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко. Він вважає, що зміни курсу долара, швидше за все, будуть короткостроковими, спричиненими ситуативними обставинами, наприклад, збільшеним попитом в окремий день.
Місце для вашої реклами
«Їх не слід сприймати як зміну провідних тенденцій... Є підстави прогнозувати подальшу курсову стабільність», — зазначив банкір і перерахував фактори, які цьому сприяють:
  • збереження без змін офіційного курсу валют (36,6 грн./дол.), а також облікової ставки НБУ (25%);
  • офіційні коментарі представників економічного блоку уряду та НБУ, які свідчать, що несподіванок у передноворічних трендах на валютному ринку не станеться.
«Курсова стабільність сама по собі є „заспокійливим засобом“, який дещо сповільнив сезонну активність на валютному ринку. З іншого боку вплив надає невизначеність через можливі наслідки можливих ракетних ударів», — додав Марченко.
Банкір нагадав, що після масованого обстрілу 23 листопада українці стали активніше запасатися готівкою та більше економити. Це понизило попит на іноземну валюту.
«Тобто у переважної більшості українців саме гривня, а не долар, є пріоритетною валютою на випадок тривалого і непрогнозованого блекауту», — зазначив Марченко.

Довідка Finance.ua:

  • за оцінками аналітиків Dragon Capital, в Україні вартість долара у 2023 році становитиме до 43 грн. Загальний дефіцит валюти при цьому збережеться, очікується помірна девальвація гривні.
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.