«Заспокійливий засіб»: яким буде курс долара під Новий рік в Україні — Finance.ua

«Заспокійливий засіб»: яким буде курс долара під Новий рік в Україні Сьогодні 17:00 — Валюта

Цього тижня, 19-25 грудня, готівковий курс долара в Україні залишиться в межах 39,5-40,5 грн. При цьому можливі короткочасні коливання на 0,25–0,5 грн/дол.

Такий прогноз у коментарі надав директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко. Він вважає, що зміни курсу долара, швидше за все, будуть короткостроковими, спричиненими ситуативними обставинами, наприклад, збільшеним попитом в окремий день.

«Їх не слід сприймати як зміну провідних тенденцій... Є підстави прогнозувати подальшу курсову стабільність», — зазначив банкір і перерахував фактори, які цьому сприяють:

збереження без змін офіційного курсу валют (36,6 грн./дол.), а також облікової ставки НБУ (25%);

офіційні коментарі представників економічного блоку уряду та НБУ, які свідчать, що несподіванок у передноворічних трендах на валютному ринку не станеться.

«Курсова стабільність сама по собі є „заспокійливим засобом“, який дещо сповільнив сезонну активність на валютному ринку. З іншого боку вплив надає невизначеність через можливі наслідки можливих ракетних ударів», — додав Марченко.

Банкір нагадав, що після масованого обстрілу 23 листопада українці стали активніше запасатися готівкою та більше економити. Це понизило попит на іноземну валюту.

«Тобто у переважної більшості українців саме гривня, а не долар, є пріоритетною валютою на випадок тривалого і непрогнозованого блекауту», — зазначив Марченко.

Довідка Finance.ua:

за оцінками аналітиків Dragon Capital, в Україні вартість долара у 2023 році становитиме до 43 грн. Загальний дефіцит валюти при цьому збережеться, очікується помірна девальвація гривні.

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