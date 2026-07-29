День финансов: 25 реформ для получения 10 млрд евро, и бронирование работников Сегодня 17:32

В среду, 29 июля, стало известно, что должна сделать Украина, чтобы получить 10 млрд евро от ЕС и почему более 1000 компаний оштрафовали.

25 реформ для получения более 10 млрд евро от ЕС

Украине следует выполнить 25 реформ и шагов, чтобы получить более 10 млрд евро для поддержки государственного бюджета в рамках кредитной программы ЕС на 90 млрд евро и механизма Ukraine Facility. Все детали читайте здесь.

В то же время, ЕС готовит новый пакет санкций, под ограничения могут попасть более 1600 компаний.

1000 украинских компаний оштрафовали

С начала года украинским предприятиям выписали более 7 млн ​​грн штрафов за непредставление информации о транспорте в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). При этом 94% начисленных сумм уже уплачены или принудительно взысканы в бюджет.

НБУ обязал финкомпании пересмотреть подход к кибербезопасности

НБУ обязал поставщиков финансовых услуг пересмотреть подход к кибербезопасности. Регулятор требует рассматривать ее не только как сферу ответственности ІТ-отдела, а как систему управления рисками, с доступом к информации и корпоративной ответственностью.

Также мы расскажем, стоит ли ожидать резких колебаний курса доллара и евро в августе, какие факторы будут влиять на валютный рынок и могут ли международная помощь, цены на топливо, инфляция и сфера безопасности изменить ситуацию.

На эти вопросы ответил вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов в новом видео на YouTube-канале Finance.ua

обсуждают эволюцию цифрового банкинга в Украине: от отказа от устаревших IT-систем до стремительного развития проектов Open Banking. Кстати, в новом выпуске эксперты финансового и банковского секторовот отказа от устаревших IT-систем до стремительного развития проектов Open Banking.

Участники дискуссии делятся реальными кейсами, цифрами и практическим опытом о том, как цифровизация меняет подходы к обслуживанию.

Бронирование работников

Несмотря на определенную законодательством процедуру получения и подтверждения статуса критически важного предприятия, на практике бизнес нередко сталкивается с задержками, необходимостью повторной подачи документов и отсутствием четких разъяснений относительно требований.

Налоги за сезонную работу

28 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15449 , который предусматривает создание добровольного режима льготного налогообложения доходов домохозяйств. Его авторы объясняют, что документ должен помочь легализовать доходы граждан, которые время от времени получают заработок без открытия ФЛП.

Спрос на ипотеку и кредиты растет

Украинские банки ожидают дальнейшего роста кредитных портфелей бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев. В то же время их ожидания относительно темпов кредитования стали самыми сдержанными со II квартала 2023 года.

Какие авто украинцы покупают в лизинг

По итогам прошлого года автомобили, приобретенные в лизинг, занимали около 7% рынка новых авто. В настоящее время изменилась не только структура портфеля, но расстановка сил среди лизинговых компаний.

Кстати, 8 июля 2026 года на саммите НАТО в ходе встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа последний подтвердил: Америка готова передать технологии и предоставить лицензию на производство ракет-перехватчиков PAC-3 к системам противовоздушной обороны Patriot.

Finance.ua разбирался, как часто эти ракеты успешно выполняют задачи по перехвату целей, сколько стоит одна ракета и сколько времени нужно для ее изготовления.

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