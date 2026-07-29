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НБУ выпустил памятную монету, посвященную морскому дрону Sea Baby (фото)

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Новая памятная монета продолжает серию, посвященную украинским оборонным технологиям и их разработчикам.
Новая памятная монета продолжает серию, посвященную украинским оборонным технологиям и их разработчикам., Фото: НБУ
Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету «Українська бавовна. Морський дрон „Sea Baby“», посвященный одноимённому надводному беспилотному комплексу, разработанному специалистами Службы безопасности Украины для выполнения боевых задач в Черном море.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Первые образцы Sea Baby появились в 2022 году и с тех пор он стал одним из самых известных примеров украинских инноваций в сфере беспилотных технологий.
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Благодаря модульной конструкции дрон можно оснащать разным оружием в соответствии с конкретной миссией, обеспечивая выполнение задач без риска для жизни украинских военных. Он способен не просто уничтожать взрывчаткой вражеские объекты, но и дистанционно минировать, поражать береговую инфраструктуру и вести ответный огонь по воздушным, надводным или наземным стратегическим целям.
«Именно Sea Baby устроил незабываемую «бавовнуˮ на Крымском мосту и нанес повреждения ряду российских военных кораблей Черноморского флота», — отметили в Нацбанке.

Как выглядит монета

Новая памятная монета продолжает серию, посвященную украинским оборонным технологиям и их разработчикам.
У монеты номинал 5 гривен. На ее аверсе изображен стилизованный трезубец, который композиционно продолжается изображением морского дрона «Sea Baby» в движении. На реверсе — морской дрон Sea Baby, рассекающий волны Черного моря. В верхней части помещен логотип Службы безопасности Украины, которая является разработчиком этого аппарата; ниже — надпись Sea Baby, выполненная в стиле трафаретной военной маркировки. Буква Y стилизована под жест «Victory», что значит победу.
На реверсе — морской дрон «Sea Baby»
На реверсе — морской дрон «Sea Baby», Фото: НБУ
Тираж монеты составляет до 75 тыс. экземпляров в сувенирной упаковке.
Автор художественного оформления — Андрей Ермоленко, скульптор — Владимир Демьяненко.
На ее аверсе изображен стилизованный трезубец
На ее аверсе изображен стилизованный трезубец, Фото: НБУ

Когда можно приобрести

Памятная монета «Українська бавовна. Морський дрон „Sea Baby“» введен в обращение 29 июля 2026 года. Ее реализация в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется с 30 июля.
По материалам:
Finance.ua
НБУДеньги
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