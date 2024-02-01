Что изменится в Украине с 1 февраля: выплаты военным и ВПЛ, пенсии, тарифы — Finance.ua

Что изменится в Украине с 1 февраля: выплаты военным и ВПЛ, пенсии, тарифы
В феврале 2024 года украинцев ждут некоторые изменения по выплатам военным, ВПЛ и пенсиям. Также рассмотрим, изменятся ли тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Тарифы
В феврале коммунальные тарифы останутся неизменными (до окончания отопительного сезона). Хотя для некоторых водоканалов хотят повысить тарифы. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила для обсуждения двухэтапное изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод ряда водоканалов. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 30 января. Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский подчеркнул, что сейчас решение об изменении тарифов не принимается окончательно, а только выносится на обсуждение. Оптовый тариф на водоснабжение предлагается изменить следующим образом (за 1 кубометр без НДС).
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Тарифы на свет в феврале останутся на уровне 2,64 гривны за кВт/ч. Отключения света в Украине также не планируются, если не будет ухудшения погодных условий и ракетных обстрелов объектов энергетики.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что правительство не планирует менять тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до конца нынешнего отопительного сезона.
«Когда происходят разные манипуляции, я всегда призываю обращаться к официальным источникам. Мы не планируем повышения тарифов в течение этого отопительного сезона. Соответствующие решения были приняты, есть постановление Правительства, которое действует до конца апреля и устанавливает уровень тарифов. Все остальное — домыслы, являющиеся обычными манипуляциями», — подчеркнул он.
Мобилизация
30 января Кабинет Министров Украины повторно внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Документ предлагает изменить порядок ее проведения. Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, Правительством и народными депутатами. В законопроекте содержатся нормы по снижению призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклонистов и не только.
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Выплаты военным
С 1 февраля 2024 года некоторые военные, независимо от того, находятся ли они в районах проведения боевых действий, могут получить 30 тыс. грн. Об этом говорится в приказе № 566 Министерства обороны Украины. 30 тыс. гривен доплаты теперь может получать больше категорий военных, выполняющих задачи в частности в тылу, но в опасных условиях, например, по разминированию территорий.
Пенсии
С февраля у некоторых пенсионеров изменится пенсия, это будет зависеть от возраста человека. В феврале прибавку получат люди, которым в течение месяца исполнится:
- 70 лет — 300 гривен доплаты;
- 75 лет — 456 гривен доплаты;
- 80 лет — 570 гривен доплаты.
Ранее правительство Украины планировало принять решение об индексации пенсий с 1 марта. В то же время данные для расчета размера повышения будут известны в середине февраля. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович: «С 1 марта мы планируем индексацию, сейчас мы ее рассчитываем».
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Напомним, 1 января требования к пенсионерам ужесточились. Теперь для пенсии в 60 лет нужно иметь 31 год стажа, а в 63 — не менее 21 года. Для получения пенсии в 65 лет по-прежнему требуется от 15 лет стажа. Ужесточение требования к стажу предусмотрено еще реформой 2017-го. С этого времени ежегодно на 12 месяцев увеличиваются требования к стажу. В результате украинцы в скором времени смогут вовремя выйти на пенсию только при условии, что у них не менее 35 лет стажа.
Помощь для семей с детьми
В Украине семьи имеют право на денежное пособие и выплаты от государства. На портале «Дія» можно оформить четыре таких выплаты. Как говорится в сообщении Минсоцполитики, оформление помощи в онлайн формате было сделано с целью поддержки семей с детьми и цифровизации выплат социальной помощи. Эти денежные пособия не являются дополнительными начислениями.
Выплаты и пенсии ВПЛ
В феврале автоматически продлят выплаты всем переселенцам, это будет происходить автоматически.
Но напомним, что пенсии ВПЛ без идентификации будут платить только до 31 марта. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года, сообщили в Минсоцполитики. Правительство постановило, что у таких лиц будет время, чтобы пройти физическую идентификацию — это можно сделать как в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка, так и удаленно, через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию.
ВПО и украинские мигранты, возвращающиеся из-за границы, смогут получать помощь. Об этом сообщал Правительственный портал: «Правительство приняло постановление, расширяющее возможности назначения помощи малоимущим, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее ею пользоваться».
Помощь будет назначаться на 6 месяцев:
- для семей, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили ЕСВ.
- для семей внутренне перемещенных лиц, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ.
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Лекарства от Укрпочты
С 1 февраля АО «Укрпочта» получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях. Правительство надеется решить проблему доступа к медицине в освобожденных населенных пунктах. Покупать лекарство можно будет в почтовых стационарных или мобильных отделениях.
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