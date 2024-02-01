Что изменится в Украине с 1 февраля: выплаты военным и ВПЛ, пенсии, тарифы — Finance.ua

Что изменится в Украине с 1 февраля: выплаты военным и ВПЛ, пенсии, тарифы Сегодня 08:03

Что изменится в Украине с 1 февраля: выплаты военным и ВПЛ, пенсии, тарифы

В феврале 2024 года украинцев ждут некоторые изменения по выплатам военным, ВПЛ и пенсиям. Также рассмотрим, изменятся ли тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Тарифы

В феврале коммунальные тарифы останутся неизменными (до окончания отопительного сезона). Хотя для некоторых водоканалов хотят повысить тарифы. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила для обсуждения двухэтапное изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод ряда водоканалов. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 30 января. Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский подчеркнул, что сейчас решение об изменении тарифов не принимается окончательно, а только выносится на обсуждение. Оптовый тариф на водоснабжение предлагается изменить следующим образом (за 1 кубометр без НДС).

Тарифы на свет в феврале останутся на уровне 2,64 гривны за кВт/ч. Отключения света в Украине также не планируются, если не будет ухудшения погодных условий и ракетных обстрелов объектов энергетики.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул , что правительство не планирует менять тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до конца нынешнего отопительного сезона.

«Когда происходят разные манипуляции, я всегда призываю обращаться к официальным источникам. Мы не планируем повышения тарифов в течение этого отопительного сезона. Соответствующие решения были приняты, есть постановление Правительства, которое действует до конца апреля и устанавливает уровень тарифов. Все остальное — домыслы, являющиеся обычными манипуляциями», — подчеркнул он.

Мобилизация

30 января Кабинет Министров Украины повторно внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Документ предлагает изменить порядок ее проведения. Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, Правительством и народными депутатами. В законопроекте содержатся нормы по снижению призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклонистов и не только.

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Выплаты военным

С 1 февраля 2024 года некоторые военные, независимо от того, находятся ли они в районах проведения боевых действий, могут получить 30 тыс. грн. Об этом говорится в приказе № 566 Министерства обороны Украины. 30 тыс. гривен доплаты теперь может получать больше категорий военных, выполняющих задачи в частности в тылу, но в опасных условиях, например, по разминированию территорий.

Пенсии

С февраля у некоторых пенсионеров изменится пенсия, это будет зависеть от возраста человека. В феврале прибавку получат люди, которым в течение месяца исполнится:

70 лет — 300 гривен доплаты;

75 лет — 456 гривен доплаты;

80 лет — 570 гривен доплаты.

Ранее правительство Украины планировало принять решение об индексации пенсий с 1 марта. В то же время данные для расчета размера повышения будут известны в середине февраля. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович: «С 1 марта мы планируем индексацию, сейчас мы ее рассчитываем».

Напомним, 1 января требования к пенсионерам ужесточились . Теперь для пенсии в 60 лет нужно иметь 31 год стажа, а в 63 — не менее 21 года. Для получения пенсии в 65 лет по-прежнему требуется от 15 лет стажа. Ужесточение требования к стажу предусмотрено еще реформой 2017-го. С этого времени ежегодно на 12 месяцев увеличиваются требования к стажу. В результате украинцы в скором времени смогут вовремя выйти на пенсию только при условии, что у них не менее 35 лет стажа.

Помощь для семей с детьми

В Украине семьи имеют право на денежное пособие и выплаты от государства. На портале «Дія» можно оформить четыре таких выплаты. Как говорится в сообщении Минсоцполитики, оформление помощи в онлайн формате было сделано с целью поддержки семей с детьми и цифровизации выплат социальной помощи. Эти денежные пособия не являются дополнительными начислениями.

Выплаты и пенсии ВПЛ

В феврале автоматически продлят выплаты всем переселенцам, это будет происходить автоматически.

только до 31 марта. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года, сообщили в Минсоцполитики. Правительство постановило, что у таких лиц будет время, чтобы пройти физическую идентификацию — это можно сделать как в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка, так и удаленно, через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию. Но напомним, что пенсии ВПЛ без идентификации будут платитьЭто касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года, сообщили в Минсоцполитики. Правительство постановило, что у таких лиц будет время, чтобы пройти физическую идентификацию — это можно сделать как в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка, так и удаленно, через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию.

ВПО и украинские мигранты, возвращающиеся из-за границы, смогут получать помощь. Об этом , смогут получать помощь. Об этом сообщал Правительственный портал: «Правительство приняло постановление, расширяющее возможности назначения помощи малоимущим, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее ею пользоваться».

Помощь будет назначаться на 6 месяцев:

для семей, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили ЕСВ.

для семей внутренне перемещенных лиц, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ.

Лекарства от Укрпочты

С 1 февраля АО «Укрпочта» получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях. Правительство надеется решить проблему доступа к медицине в освобожденных населенных пунктах. Покупать лекарство можно будет в почтовых стационарных или мобильных отделениях.

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