Рейтинг самых богатых людей мира в 2026 году
Кто среди самых богатых людей мира сейчас
- Илон Маск — 936 миллиардов долларов (SpaceX, Tesla).
- Джефф Безос — 370 миллиардов долларов (Amazon).
- Ларри Пейдж — 286 миллиардов долларов (Google).
- Майкл Делл — 268 миллиардов долларов (Dell Technologies).
- Сергей Брин — 263 миллиарда долларов (Google).
- Марк Цукерберг — 251 миллиард долларов (Meta). Самый младший в списке, сейчас ему 42 года.
- Дженсен Хуанг — 200 миллиардов долларов (Nvidia).
- Ларри Эллисон — 179 миллиардов долларов (Oracle).
- Стив Балмер — 161 миллиард долларов (Microsoft).
- Уоррен Баффет — 142 миллиарда долларов (Berkshire Hathaway). Старший в списке, сейчас ему 96 лет.
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