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Рейтинг самых богатых людей мира в 2026 году

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Илон Маск является самым богатым человеком в мире
Илон Маск является самым богатым человеком в мире
Богатейшие люди мира владеют состоянием в сотни миллиардов долларов, однако даже на вершинах рейтинга их позиции постоянно меняются. Стоимость акций, развитие бизнеса и новые инвестиции могут за считаные недели существенно увеличить или уменьшить капиталы.
Об этом сообщает Forbes.

Кто среди самых богатых людей мира сейчас

По состоянию на 1 октября 2026 года совокупное состояние десяти самых богатых людей планеты достигло 3,1 триллиона долларов.
Интересно, что все они граждане США, их места в рейтинге:
  1. Илон Маск — 936 миллиардов долларов (SpaceX, Tesla).
  2. Джефф Безос — 370 миллиардов долларов (Amazon).
  3. Ларри Пейдж — 286 миллиардов долларов (Google).
  4. Майкл Делл — 268 миллиардов долларов (Dell Technologies).
  5. Сергей Брин — 263 миллиарда долларов (Google).
  6. Марк Цукерберг — 251 миллиард долларов (Meta). Самый младший в списке, сейчас ему 42 года.
  7. Дженсен Хуанг — 200 миллиардов долларов (Nvidia).
  8. Ларри Эллисон — 179 миллиардов долларов (Oracle).
  9. Стив Балмер — 161 миллиард долларов (Microsoft).
  10. Уоррен Баффет — 142 миллиарда долларов (Berkshire Hathaway). Старший в списке, сейчас ему 96 лет.
Следует отметить, что указанные суммы — это не деньги на банковских счетах, а оценка акций и других активов, рыночная стоимость которых постоянно колеблется.
Так что даже за один день состояние может существенно измениться, как это уже произошло с лидером рейтинга — 5 октября Илон Маск снова стал триллионером.
К слову, самой зажиточной женщиной планеты остается Элис Уолтон, дочь основателя Walmart Сэма Уолтона. 115 миллиардов долларов обеспечили ей 15-е место в мировом зачете Forbes.
По материалам:
Телеканал 24
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