Рейтинг самых богатых людей мира в 2026 году

Богатейшие люди мира владеют состоянием в сотни миллиардов долларов, однако даже на вершинах рейтинга их позиции постоянно меняются. Стоимость акций, развитие бизнеса и новые инвестиции могут за считаные недели существенно увеличить или уменьшить капиталы.

Об этом сообщает Forbes.

Кто среди самых богатых людей мира сейчас

По состоянию на 1 октября 2026 года совокупное состояние десяти самых богатых людей планеты достигло 3,1 триллиона долларов.

Интересно, что все они граждане США, их места в рейтинге:

Илон Маск — 936 миллиардов долларов (SpaceX, Tesla). Джефф Безос — 370 миллиардов долларов (Amazon). Ларри Пейдж — 286 миллиардов долларов (Google). Майкл Делл — 268 миллиардов долларов (Dell Technologies). Сергей Брин — 263 миллиарда долларов (Google). Марк Цукерберг — 251 миллиард долларов (Meta). Самый младший в списке, сейчас ему 42 года. Дженсен Хуанг — 200 миллиардов долларов (Nvidia). Ларри Эллисон — 179 миллиардов долларов (Oracle). Стив Балмер — 161 миллиард долларов (Microsoft). Уоррен Баффет — 142 миллиарда долларов (Berkshire Hathaway). Старший в списке, сейчас ему 96 лет.

Следует отметить, что указанные суммы — это не деньги на банковских счетах, а оценка акций и других активов, рыночная стоимость которых постоянно колеблется.

Так что даже за один день состояние может существенно измениться, как это уже произошло с лидером рейтинга — 5 октября Илон Маск снова стал триллионером.