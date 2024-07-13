Як скласти ідеальне резюме: корисні поради — Finance.ua

Як скласти ідеальне резюме: корисні поради Сьогодні 12:13 — Особисті фінанси

Як скласти ідеальне резюме: корисні поради, Фото: freepik

Резюме — це маркетинговий інструмент, а не повний перелік всіх ваших місць роботи чи автобіографія. Його аудиторія — рекрутери та менеджери з найму, які в середньому витрачають лише 7,4 секунди на перегляд заявки.

Як зробити так, щоб ці секунди не пройшли даремно, розповідає The Economist.

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Завдання номер один у резюме — не відштовхувати читача. Якщо ви думаєте про те, щоб додати водяний знак з вашими ініціалами, подумайте ще раз: ви занадто стараєтесь.

Використовуйте чистий, простий формат і уникайте вигадливих шрифтів (Arial або Helvetica підійдуть, а Century Gothic — ні).

Додавання кольору не означає використання бірюзового тла. Це також не означає використовувати фіолетовий шрифт.

Кліше можуть стати причиною того, що вас не покличуть на співбесіду. Так само як і друкарські помилки: перевіряйте орфографію та вичитуйте знову і знову.

Ви здивуєтеся, як часто хтось забуває вказати своє ім’я та контактні дані. Відмовтеся від заїжджених описів («освічений і пристрасний професіонал», «уважний до деталей») — факти повинні говорити самі за себе. Але не всі факти.

Ви можете подумати, що включення вашого рейтингу в Overwatch — це химерний спосіб проілюструвати, наскільки ви швидко орієнтуєтеся в ситуації.

Рекрутер може зробити висновок, що це свідчить про те, що ви годинами лежите на дивані, прив’язані до ігрової консолі.

Не варто писати резюме за годину — не поспішайте його відшліфувати. Конденсуйте, фільтруйте і дистилюйте, поки те, що у вас залишиться, не буде відображати вашу сутність. Будь-яке резюме може вміститися на одній сторінці, навіть якщо ви стажувалися у восьми найкращих лікарнях світу.

Якщо ви провели три тижні влітку, коли вам було 17, ведучи бухгалтерію в господарському магазині вашого дядька, нікому не потрібно знати про це, якщо вам зараз більше 25 років. Чим старше ви стаєте, тим більше ви повинні надавати перевагу досвіду роботи, а не освіті.

Адаптуйте своє резюме для кожної вакансії, вносячи в нього відповідні зміни та виділяючи різні сфери. Інакше ви будете схожі на зануду, який розповідає одну й ту ж історію кожному зустрічному. Не всіх — і не кожного рекрутера — цікавлять одні й ті ж речі.

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Якщо ви можете кількісно оцінити своє досягнення, зробіть це. Студент другого курсу юридичного факультету, який щойно закінчив літнє стажування і працював над шістьма угодами зі злиття та поглинання? Вказуйте це.

Розумні прогалини в резюме не є причиною для занепокоєння. Життя бентежне, і іноді люди беруть відпустку; вам не потрібно пояснювати, що ви провели три місяці між роботою в походах навколо Мачу-Пікчу, щоб провітрити голову і зарядитися енергією. Інша справа — десятирічна перерва в роботі.

Так само, як і постійні зміни роботи, що є таким же червоним прапорцем для рекрутерів, як зізнання в тому, що у вас ніколи не було довготривалих стосунків, для незнайомця на вечірці.

Але якщо це описує вашу трудову біографію, то, ймовірно, у вас є більш серйозні проблеми, які одне лише резюме, яким би майстерним воно не було, не вирішить.

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Після того, як ви відправили свою заявку, утримайтеся від надсилання електронних листів потенційним роботодавцям, щоб перевірити, чи отримали вони її. Ви ризикуєте уславитися настирливою людиною, яка надсилає повідомлення, щоб перевірити, чи дійшли її попередні листи.

У своїй вступній промові в Кеньйонському коледжі у 2005 році Девід Фостер Воллес, американський письменник, використав метафору риби, яка не помічає, що її оточує, щоб вказати на небезпеку «природної, жорсткої установки за замовчуванням, яка полягає в тому, щоб бути глибоко і буквально егоцентричним».

Ваше життя, за його словами, має ілюструвати гостре усвідомлення зовнішнього світу. Так само, як і ваша автобіографія.

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Підготовка презентації ваших навичок і досягнень неминуче відображатиме суверенність і самозакоханість вашого «королівства розміром з череп», як описав його Воллес.

Тому, виходячи на ринок праці, прислухайтеся до його поради молодим випускникам: намагайтеся завжди усвідомлювати своє місце у великій схемі речей.

Довідка Finance.ua:

за даними Gradus Research, майже 70% українців задоволені поточним місцем роботи, самореалізацією та захистом прав працівників. Водночас оцінки доходів респондентів є більш стриманими;

за даними Dou.ua, медіанна зарплата розробників зросла на $200 — до $3500, проте передусім завдяки зростанню зарплат Tech Lead, а також через структурні зміни — зменшення кількості джунів і збільшення частки Architect, які працюють у продуктових компаніях;



Work.ua повідомляє, від лютого 2024 року розмір середньої зарплати в Україні не змінювався і складав 20 000 грн. У червні ж ситуація зрушила з плато, і ця позначка збільшилася на 2,5% до 20 500 грн. Проте таке підвищення сталося завдяки збільшенню вакансій від Сил оборони. У цивільних професіях розмір середньої зарплати не змінився.



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