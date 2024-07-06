Як розпізнати токсичного роботодавця: ключові ознаки, на які варто звернути увагу під час працевлаштування — Finance.ua

Як розпізнати токсичного роботодавця: ключові ознаки, на які варто звернути увагу під час працевлаштування Сьогодні 12:07 — Особисті фінанси

Як розпізнати токсичного роботодавця: ключові ознаки, на які варто звернути увагу під час працевлаштування, Фото: freepik

Робота в токсичному середовищі може стати головною причиною звільнення, навіть більше ніж незадоволення зарплатою. У такій компанії часто зустрічається неетична та зневажлива поведінка, а співробітники не отримують належного ставлення. Проте, гарна новина в тому, що ознаки токсичного роботодавця можна помітити ще на етапі співбесіди.

Фахівці budni. robota зібрали red flags, на які потрібно звернути увагу, щоб не потрапити у токсичну компанію.

Незрозумілий опис вакансії та перше спілкування з рекрутером

Ще до початку співбесіди можуть пролунати тривожні сигнали, на які варто звернути увагу.

Якщо опис вакансії дуже розмитий: неможливо зрозуміти чіткі вимоги до кандидата, а умови роботи і компенсації взагалі не вказані, то це одразу демонструє неповажне ставлення компанії до співробітників.

Але такою ж негативною ознакою є занадто привабливі умови роботи. Наприклад, коли шукають кандидатів без досвіду, а заробітну плату пропонують вищу середньої.

Якщо під час першого спілкування рекрутер вас перебиває, хамить, призначає співбесіду, не поцікавившись про зручний для вас час та формат, то це також тривожний дзвінок, який вказує, що в компанії не все гаразд.

Роботодавець ухиляється від запитань про зарплату

Одним із показників токсичної компанії є незрозумілість фінансової винагороди.

Вам можуть говорити фрази на кшталт «Все залежить тільки від вас», «У нас немає фіксованої ставки», «Остаточну суму вашого заробітку ми скажемо лише після успішного проходження всіх етапів працевлаштування» тощо.

Такі фрази означають, що в компанії можуть затримувати заробітну плату, не виплачувати якусь її частину або що на вас чекають овертайми та велике навантаження, щоб заробити оговорену суму.

Роботодавець погано відгукується про співробітників і не дає поспілкуватися з ними

Коли вам розповідають, як зʼявилася ця вакансія, може виявитися, що «попередній співробітник не справлявся з поставленими задачами, був дивним і слабким, а нам потрібні сильні духом та енергійні».

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Це явна ознака токсичного роботодавця, адже розповідати негатив про колишніх співробітників за їх спиною, та ще й неповажливим тоном, як мінімум непрофесійно.

В «отруйному» середовищі керівництво контролює коло спілкування своїх співробітників і не дає їм можливості для комунікації з потенційними колегами, а, можливо, і з колегами з інших відділів.

Це тривожний дзвіночок, який сигналізує, що керівники не довіряють своїм співробітникам. Також це очевидна ознака мікроменеджменту, жорсткої політики та пригнічувальної поведінки.

У компанії немає недоліків

Під час співбесіди пошукачів часто просять назвати свої слабкі сторони, адже розуміють, що вони є у всіх і потрібно знати, наскільки вони критичні для вакантної посади та наскільки самокритичний сам кандидат.

Те ж саме стосується компанії та її корпоративної культури — мабуть, важко знайти таку, щоб все було ідеально для всіх. У токсичному середовищі менеджери відмовляються визнати будь-які помилки та шукати способи їх виправлення.

Якщо на співбесіді з вами відмовляються обговорити слабкі сторони компанії — це red flag. Адже за ідеальністю можуть ховатися нереалістичні вимоги до всіх навколо, за невиконання яких потім будуть карати так само всіх.

Занадто швидкі процеси працевлаштування

Якщо не встигли виконати тестове завдання, а вам вже пропонують роботу, не дають часу на обдумування, надсилають офер і кваплять з його прийняттям, тут явно щось не так.

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Важливо розуміти, прохання роботодавця про негайне рішення та відвертий тиск свідчать про те, що він, ймовірно, хоче заблокувати вашу здатність ухвалювати об’єктивне рішення. І такий тиск надалі може бути постійним.

Дуже коротка співбесіда часто свідчить про те, що компанії байдуже, кого наймати, їй важливо якнайшвидше закрити вакансію, а значить — або вона дуже поспішно масштабується, або перебуває в розпачі. Жоден із варіантів не може свідчити, що працювати в ній буде комфортно.

Памʼятайте, що пошук роботи — це двосторонній процес і кандидату потрібно так само обирати роботодавця, як він обирає його, та звертати увагу на всі тривожні дзвіночки, щоб потім не шкодувати про своє рішення.

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