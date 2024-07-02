«єРобота»: за 2 роки програми держава інвестувала 8,5 млрд в розвиток бізнесу — Finance.ua

«єРобота»: за 2 роки програми держава інвестувала 8,5 млрд в розвиток бізнесу
Через державні гранти за програмою «єРобота» малий та середній бізнес отримав 8,5 млрд фінансування.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
В повідомленні йдеться, що понад 18 000 підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу за урядовим проєктом «єРобота».
Зазначається, що за два роки дії проєкту держава інвестувала через гранти в підприємництва 8,5 млрд.
«За державної підтримки відкрито тисячі нових компаній, діючі отримали можливості для зростання, збільшення обсягів виробництва, виходу на нові ринки. Вони працюють, сплачують податки, створюють робочі місця — понад 55 тисяч нових робочих місць в різних галузях створять отримувачі грантів», — повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.
З початку запуску проєкту «єРобота» у липні 2022 року:
- за програмою «Власна справа» — видано 16 490 мікрогрантів на 3,9 млрд;
- на розвиток переробних підприємств — видано 672 гранти на 3,4 млрд;
- на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 211 грантів на 925 млн;
- ветеранам та членам їхніх родин — видано 634 гранти на 283 млн.
Повідомляється, що інформацію щодо отримання гранту за програмою «Власна справа» можна знайти на сайті.
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