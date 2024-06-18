єРобота: Уряд збільшив розмір грантів для підприємців на Харківщині — Finance.ua

єРобота: Уряд збільшив розмір грантів для підприємців на Харківщині Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

єРобота: Уряд збільшив розмір грантів для підприємців на Харківщині

Кабінет Міністрів збільшив розмір грантів для підприємців на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Щоб ще більше українців розвивали підприємницьку екосистему держави, Уряд оновлює умови для надання грантів Власна справа», — сказано в повідомленні.

Що змінилось

Грант до 75 000 для майбутніх підприємців тепер без створення робочого місця. А мешканці Харкова та області можуть отримати до пів мільйона гривень на розвиток власної справи. Це вдвічі більше, ніж було раніше.

Грант можна буде витратити на обладнання, сировину, оренду землі, приміщення, обладнання і маркетинг.

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Заповнити заяву на грант можна за посиланням

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив , що в квітні цього року Україна змогла вийти на об’єми довоєнного експорту. Цього вдалося досягти завдяки новому морському коридору, страхуванню воєнних ризиків, інвестиціям у логістику та підтримці українського експорту.

Міністерство економіки презентувало грантову програму «Створюй» для жінок-підприємиць. $1 млн спрямують на підтримку бізнесу українок у сфері виробництва і переробки.

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