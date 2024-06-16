Грантові програми: хто та як може отримати кошти на розвиток бізнесу — Finance.ua

Грантові програми: хто та як може отримати кошти на розвиток бізнесу Сьогодні 13:14 — Особисті фінанси

Грантові програми: хто та як може отримати кошти на розвиток бізнесу

Міжнародна організація з міграції надає українцям можливість отримати кошти на розвиток підприємництва. Участь у грантовій програмі може взяти український мікро- та малий бізнес.

Про це розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Український мікро- та малий бізнес запрошують взяти участь у грантовій програмі, мета якої — підтримати економіку України шляхом відновлення робочих місць та виробництва, задоволення попиту громадян важливими товарами й послугами.

Підтримка мікро- та малого бізнесу реалізується в межах таких проєктів:

«Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни». Проєкт фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Банк розвитку KfW.

«Стійкі та інклюзивні громади в Україні». Проєкт фінансує уряд Японії.

«Відродження громад: забезпечення сприятливого економічного та сільськогосподарського середовища в Сумській області». Проєкт фінансує Фонд відновлення України.

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Хто може взяти участь

Громадяни можуть подавати заявки, якщо підприємства географічно розташовані у Сумській, Київській (окрім Києва), Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Львівській (окрім Львова) та Чернівецькій областях.

Пріоритет у наданні грантів матимуть:

постраждалі від війни, пошкоджені, зруйновані та переміщені підприємства;

підприємства, які очолюють жінки чи молодь;

підприємства, діяльність яких сприяє підтримці вразливих верств населення;

підприємства у сільській місцевості.

Максимально можна отримати такі суми гранту:

мікропідприємства — до 7 тисяч доларів США;

малі підприємства — до 20 тисяч доларів США.

Для реєстрації в конкурсі треба заповнити форму за посиланням до 18:00 23 червня поточного року.

Деталі можна дізнатися за посиланням

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