Грантові програми: хто та як може отримати кошти на розвиток бізнесу — Finance.ua

Грантові програми: хто та як може отримати кошти на розвиток бізнесу
Міжнародна організація з міграції надає українцям можливість отримати кошти на розвиток підприємництва. Участь у грантовій програмі може взяти український мікро- та малий бізнес.
Про це розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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Український мікро- та малий бізнес запрошують взяти участь у грантовій програмі, мета якої — підтримати економіку України шляхом відновлення робочих місць та виробництва, задоволення попиту громадян важливими товарами й послугами.
Підтримка мікро- та малого бізнесу реалізується в межах таких проєктів:
- «Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни». Проєкт фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Банк розвитку KfW.
- «Стійкі та інклюзивні громади в Україні». Проєкт фінансує уряд Японії.
- «Відродження громад: забезпечення сприятливого економічного та сільськогосподарського середовища в Сумській області». Проєкт фінансує Фонд відновлення України.
Хто може взяти участь
Громадяни можуть подавати заявки, якщо підприємства географічно розташовані у Сумській, Київській (окрім Києва), Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Львівській (окрім Львова) та Чернівецькій областях.
Пріоритет у наданні грантів матимуть:
- постраждалі від війни, пошкоджені, зруйновані та переміщені підприємства;
- підприємства, які очолюють жінки чи молодь;
- підприємства, діяльність яких сприяє підтримці вразливих верств населення;
- підприємства у сільській місцевості.
Максимально можна отримати такі суми гранту:
- мікропідприємства — до 7 тисяч доларів США;
- малі підприємства — до 20 тисяч доларів США.
Для реєстрації в конкурсі треба заповнити форму за посиланням до 18:00 23 червня поточного року.
Деталі можна дізнатися за посиланням.
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