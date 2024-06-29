Як роботодавці запобігають емоційному вигоранню працівників — опитування — Finance.ua
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Як роботодавці запобігають емоційному вигоранню працівників — опитування

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Як роботодавці запобігають емоційному вигоранню працівників — опитування
Як роботодавці запобігають емоційному вигоранню працівників — опитування, Фото: freepik
Ментальне здоровʼя працівників — один із найбільших викликів у 2024 році. Цей тренд є глобальним — міжнародні дослідження показують, що люди в усьому світі переймаються через своє майбутнє. В Україні, очевидно, цей тренд є в рази актуальнішим через контекст повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє кадровий портал Work.ua.
За даними опитувань, 50% респондентів стикалися зі станом вигорання на роботі. Водночас 26% було важко відповісти на запитання про вигорання.
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Це може свідчити про те, що люди не мають контакту із собою, не можуть вчасно помітити свій стан і запобігти його погіршенню.
На жаль, 90% не зверталися по допомогу до керівника або HR-фахівця, коли відчували себе на межі вигорання.
Водночас роботодавці вважають, що ментальний стан має найбільший вплив на ефективність працівника.
Як роботодавці запобігають емоційному вигоранню працівників — опитування
Але це усвідомлення не завжди знаходить свій прояв у корпоративній культурі.
Так, лише 17% компаній уже включили в пакет нематеріальної мотивації працівників заходи, спрямовані на підвищення особистого добробуту. Також:
  • 20% — планують це зробити;
  • 45% — вивчають потребу в таких заходах;
  • 18% — не мають таких планів у найближчій перспективі.
Водночас ті бенефіти, які пропонують компанії, не завжди відповідають очікуванням співробітників.
Як роботодавці запобігають емоційному вигоранню працівників — опитування
Шукачі найбільше прагнуть мати гнучкий графік і можливість працювати віддалено, а от корпоративні заходи, які найчастіше пропонують компанії як бенефіт, їх мало цікавлять.
У контексті ментального здоровʼя досить цікаво, що таку перевагу, як наявність корпоративного психолога обидві групи опитаних поставили на останнє місце.
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І тут ми маємо дві гіпотези. По-перше, можливість бути гнучкими й балансувати у складних умовах сьогодення має більший вплив, аніж психотерапія.
По-друге, нерідко працівники ставляться з недовірою до корпоративних психологів, бо сумніваються в конфіденційності сесій. І тут компаніям важливо налагоджувати прозору комунікацію та будувати атмосферу довіри.
Нагадаємо, в Україні знову зросла середня зарплата: у першому кварталі вона склала 18,9 тисяч гривень, що на 22,5% вище, ніж минулого року. Щоправда, у доларовому еквіваленті вона все одно нижча, ніж до повномасштабної війни.
Найвищі доходи традиційно зберігаються у секторі інформації та телекомунікацій, а найнижчі — у сфері освіти та культури.
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За матеріалами:
Finance.ua
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