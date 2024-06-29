Як роботодавці запобігають емоційному вигоранню працівників — опитування Сьогодні 12:07

Як роботодавці запобігають емоційному вигоранню працівників — опитування, Фото: freepik

Ментальне здоровʼя працівників — один із найбільших викликів у 2024 році. Цей тренд є глобальним — міжнародні дослідження показують, що люди в усьому світі переймаються через своє майбутнє. В Україні, очевидно, цей тренд є в рази актуальнішим через контекст повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє кадровий портал Work.ua.

За даними опитувань, 50% респондентів стикалися зі станом вигорання на роботі. Водночас 26% було важко відповісти на запитання про вигорання.

Це може свідчити про те, що люди не мають контакту із собою, не можуть вчасно помітити свій стан і запобігти його погіршенню.

На жаль, 90% не зверталися по допомогу до керівника або HR-фахівця, коли відчували себе на межі вигорання.

Водночас роботодавці вважають, що ментальний стан має найбільший вплив на ефективність працівника.

Але це усвідомлення не завжди знаходить свій прояв у корпоративній культурі.

Так, лише 17% компаній уже включили в пакет нематеріальної мотивації працівників заходи, спрямовані на підвищення особистого добробуту. Також:

20% — планують це зробити;

45% — вивчають потребу в таких заходах;

18% — не мають таких планів у найближчій перспективі.

Водночас ті бенефіти, які пропонують компанії, не завжди відповідають очікуванням співробітників.

Шукачі найбільше прагнуть мати гнучкий графік і можливість працювати віддалено, а от корпоративні заходи, які найчастіше пропонують компанії як бенефіт, їх мало цікавлять.

У контексті ментального здоровʼя досить цікаво, що таку перевагу, як наявність корпоративного психолога обидві групи опитаних поставили на останнє місце.

І тут ми маємо дві гіпотези. По-перше, можливість бути гнучкими й балансувати у складних умовах сьогодення має більший вплив, аніж психотерапія.

По-друге, нерідко працівники ставляться з недовірою до корпоративних психологів, бо сумніваються в конфіденційності сесій. І тут компаніям важливо налагоджувати прозору комунікацію та будувати атмосферу довіри.

Нагадаємо, в Україні знову зросла середня зарплата: у першому кварталі вона склала 18,9 тисяч гривень, що на 22,5% вище, ніж минулого року. Щоправда, у доларовому еквіваленті вона все одно нижча, ніж до повномасштабної війни.

Найвищі доходи традиційно зберігаються у секторі інформації та телекомунікацій, а найнижчі — у сфері освіти та культури.

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