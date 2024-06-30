Онлайн пошук роботи: як працевлаштуватися, не виходячи з дому — Finance.ua

Онлайн пошук роботи: як працевлаштуватися, не виходячи з дому Сьогодні 12:08 — Особисті фінанси

Онлайн пошук роботи: як працевлаштуватися, не виходячи з дому, Фото: freepik

Якщо вам потрібна робота, але ви не маєте змоги ходити співбесіди, можна спробувати дистанційно пройти співбесіду. Сучасні роботодавці все частіше проводять онлайн-набір, тому можна використовувати технології для пошуку роботи, не виходячи з дому.

Фахівці budni. robota пропонують рішення для цифрового рекрутингу, завдяки яким ви можете подати заявку, пройти співбесіду та отримати посаду, не виходячи з дому.

Використовуйте технології на свою користь

За допомогою відеотехнологій можна поспілкуватися з роботодавцями та рекрутерами без необхідності зустрічатися особисто. Повідомте HR-у, що ви відкриті до використання відеоплатформ.

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Перед відеоспівбесідою завжди перевіряйте інтернет-з'єднання та налаштування звуку, щоб переконатися, що під час відеодзвінка у вас не було перешкод. Перевірте, чи вимкнули всі завантаження, які можуть перервати розмову.

Створіть інтерактивне резюме

Технології цифрового рекрутингу дозволяють кандидатам записувати себе з мобільного телефона, ноутбука, стаціонарного комп’ютера або планшета у зручний для них час, відповідаючи на заздалегідь визначені запитання.

Ви можете надіслати цифрове резюме кільком потенційним роботодавцям для ознайомлення, що прискорить процес пошуку роботи.

Зверніться до рекрутингової компанії

Якщо вам складно самотужки знайти роботу, зверніться до фахівців, які мають безпосередній доступ до потоку актуальних вакансій, що можуть найкраще підійти саме вам.

Рекрутингові компанії допоможуть у пошуку роботи, ви отримаєте доступ до найсвіжіших вакансій та кар’єрних консультацій.

Проте потрібно враховувати, що така послуга платна, тому не всім може підійти.

Перевірте сайти компаній, в яких хотіли б працювати

Більшість компаній публікують вакансії на власних сайтах, перш ніж поширювати цю інформацію на job-порталах, наприклад.

Цілком імовірно також, що оголошення про роботу в компанії будуть більш детальними.

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Зазвичай, зручна навігація сайту приведе до контактної інформації, завдяки якій ви вийдете на потрібні відділи/людей, які відповідають за рекрутинг.

Перегляньте сайти професійних організацій

Складіть список усіх професійних спільнот, які пов’язані з вашою майбутньою сферою роботи.

Перейдіть на їхні вебсайти, щоб дізнатися, чи пропонують вони будь-який тип професійної допомоги в пошуку роботи учасникам спільноти.

Крім того, багато таких спільнот пропонують наставників новачкам представникам певних галузей.

Перевірте статус заявки

Якщо ви подали свою заявку через сайт компанії, швидше за все, можете перевірити її статус. Якщо надіслали резюме електронною поштою, зачекайте 5−7 днів, перш ніж зв’язуватися з потенційним роботодавцем.

Найкраще зателефонувати або написати електронною поштою до HR-відділу. Коли попросите надати інформацію про статус своєї заявки, обов’язково вкажіть своє повне ім’я та дату початкового подання.

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Важливо дотримуватися будь-яких конкретних інструкцій, які дає потенційний роботодавець щодо подальшої роботи з заявою. Наприклад, деякі роботодавці просять не звертатися взагалі. Інші просять зачекати, поки мине певний час.

Покращуйте свій профіль у LinkedIn

Будьте якомога активнішими на нетворкінг-платформах, наприклад, LinkedIn. Увімкніть налаштування свого профілю LinkedIn, щоб рекрутери та роботодавці знали, що ви активно шукаєте роботу — це означає, що ваш профіль з’явиться в активних пошуках, пов’язаних з вашою сферою діяльності.

Таким чином, значно зросте ймовірність того, що HR зв’яжеться з вами і запропонує цікаві можливості. Сміливіше публікуйте у своїй стрічці повідомлення про те, що ви активно шукаєте роботу, вказуючи посаду, на яку ви претендуєте, та докладно описуючи свої ключові навички та досвід.

Наберіться терпіння, шукаючи роботу, не виходячи з дому. Може пройти кілька тижнів або місяців, перш ніж ваші зусилля принесуть перші результати. Головне — не зупиняйтеся, ви обов’язково знайдете посаду, яка відповідає вашій кваліфікації.

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