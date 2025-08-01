Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися — Finance.ua

Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися Сьогодні 19:28 — Особисті фінанси

Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися

У червні 2025 року в Україну надійшло 0,7 млрд доларів приватних грошових переказів, на 6,5% менше, ніж у травні.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на дані Національного банку.

За перші шість місяців 2025 року загальний обсяг приватних грошових переказів становив 4,2 млрд доларів. Це на 14% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Основне зменшення відбулося за рахунок оплати праці, яку українці отримують за кордоном. Її обсяги знизилися на 8,6%. Натомість інші приватні перекази, що пройшли через офіційні канали, навпаки, зросли на 11%.

У річному вимірі обсяги переказів через офіційні канали в червні були на 2,1% більшими, ніж за аналогічний період 2024 року. Водночас через неформальні канали українці надіслали на 17,3% менше, ніж торік у червні.

За весь 2024 рік українці переказали додому 9,6 млрд доларів, що на 15,2% менше, ніж у 2023-му.

Нагадаємо, що з 1 червня в Україні діють нові ліміти на перекази з карток. Для клієнтів «середнього» та «низького ризику» — це 100 тис. грн на місяць. Для клієнтів «високого ризику» — 50 тис. грн на місяць. Що саме входить у ліміт, а також як переказати суму, що його перевищує — розповідаємо тут

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