Коли можуть припинити виплачувати пенсію: як дізнатися — Finance.ua

Коли можуть припинити виплачувати пенсію: як дізнатися Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Коли можуть припинити виплачувати пенсію: як дізнатися

Виплату пенсії може бути припинено за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду.

Основними причинами припинення пенсійних виплат можуть бути:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять неправдиві відомості;

у разі виїзду на постійне місце проживання у країну, з якою Україна не уклала відповідного договору щодо виплати пенсій;

у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль;

у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Можуть бути й інші підстави. Однак, як уже зазначалося, рішення про припинення виплати пенсії ухвалює територіальний орган ПФУ або суд. Тому точна причина, чому вам припинили виплачувати пенсію, буде зазначена у відповідному рішенні.

Як дізнатися

Якщо ви не отримали рішення, на підставі якого вам припинили виплачувати пенсію, однак виплати все ж не надходять, насамперед необхідно встановити причини такої ситуації.

Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Це можна зробити як особисто, звернувшись до відповідного територіального органу ПФУ, так і письмово чи онлайн, через Портал електронних послуг Пенсійного фонду в особистому кабінеті.

Якщо ви не знаєте, куди саме надсилати письмове звернення, то його можна відправити або до відповідного територіального органу ПФУ або безпосередньо до його головного офісу. Контакти можна знайти за цим посиланням.

У відповіді, яку посадові особи ПФУ зобов’язані надати на звернення, буде зазначено причини припинення виплати пенсій та назва органу, який ухвалив відповідне рішення.

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