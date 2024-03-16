ТОП-10 професій, які в майбутньому може замінити ШІ — Finance.ua

ТОП-10 професій, які в майбутньому може замінити ШІ Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

ТОП-10 професій, які в майбутньому може замінити ШІ

Штучний інтелект все більше розвивається. Багато компаній заявляють про інвестиції в його розвиток. Для деяких працівників існує реальна загроза бути заміненими ШІ. ChatGPT може бути потужнішим, ніж ми коли-небудь уявляли.

Про це пише Business Insider.

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Що кажуть відомі компанії

У компанії Google заявляли, що якби ChatGPT проходив у них співбесіду, його б взяли на роботу як початкового кодера.

Також працівниками Amazon було протестовано бот. За їхніми словами, він демонструє вражаючі навички у вирішенні завдань клієнтської підтримки та створенні навчальних матеріалів.

Технологічні компанії IBM та британський телекомунікаційний гігант BT Group уже оголосили про скорочення персоналу на користь ШІ.

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За даними дослідження Goldman Sachs, генеративні інструменти ШІ можуть фактично вплинути на 300 мільйонів робочих місць з повною зайнятістю у всьому світі.

Аналіз від McKinsey показав, що до 2030 року понад 12 мільйонів американців можуть змінити професію, аби уникнути втрати робочих місць через автоматизацію процесів.

ТОП-10 сфер, які в майбутньому може замінити ШІ

Технологічні професії (програмісти, інженери-програмісти, аналітики даних)

Є вірогідність, що у найближчому майбутньому у цій сфері ChatGPT й подібні інструменти ШІ замінять реальних працівників.

Однак професор Колумбійської бізнес-школи вважає, що штучний інтелект швидше допоможе програмістам, а не замінить їх.

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Медіа-професії (реклама, створення контенту, технічні тексти, журналістика)

ШІ здатний читати, писати та добре розуміти текстові дані, хоч він поки і робить помилки. Аналіз та інтерпретація величезних обсягів мовних даних та інформації - це навичка, яку можна очікувати від генеративних технологій ШІ у майбутньому.

Юридичні професії (помічники юристів)

Подібно до медіа-професій, ШІ може аналізувати великі стоси юридичних документів та готувати проєкти, що може вплинути на роботу, наприклад, помічників юристів та юрисконсультів.

Аналітики ринку

ШІ може добре аналізувати дані та прогнозувати тенденції, що може автоматизувати роботу аналітиків ринку.

Вчителі

ШІ може навчати учнів за певними предметами, що ставить під питання роль вчителів. Разом з тим, завжди буде потреба у людському зв’язку, який супроводжується особистим навчанням.

Фінансові професії (аналітики, консультанти)

Аналітики ринку, фінансові аналітики, персональні фінансові консультанти та інші професії у сфері особистих фінансів, які потребують роботи з великими обсягами цифрових даних, можуть зазнати впливу штучного інтелекту.

Трейдери

Певні професії на Уолл-стріт можуть бути під загрозою. В інвестбанках беруть на роботу випускників вишів, які потім два-три роки працюють як роботи, займаючись лише Excel-моделюванням. І для цього зовсім не потрібні люди, штучний інтелект може з цим впоратися.

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Графічні дизайнери

У дописі від 2022 року в Harvard Business Review троє професорів звернули увагу на DALL-E — інструмент штучного інтелекту, що може генерувати зображення за лічені секунди. Вони зазначили, що цей інструмент може суттєво вплинути на індустрію графічного дизайну.

Бухгалтери

ШІ може обробляти бухгалтерські дані, тому під загрозою може опинитися, зокрема, «інтелектуальна праця».

Агенти служби підтримки клієнтів

ШІ-чати вже зараз замінюють людей у службах підтримки клієнтів, і ця тенденція може посилитися.

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Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск заявив , що штучний інтелект спричинить дефіцит електроенергії вже у 2025 році.

«Я ніколи не бачив, щоб якась технологія розвивалася швидше, ніж ця. Дефіцит чипів, можливо, вже позаду, але штучний інтелект та електромобілі розвиваються такими хижацькими темпами, що наступного року світ зіткнеться з перебоями у постачанні електроенергії та трансформаторів», — наголосив мільярдер.

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