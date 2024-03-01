Індекс Nasdaq вперше з 2021 року закрився на рекордній позначці на бумі ШІ — Finance.ua
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Індекс Nasdaq вперше з 2021 року закрився на рекордній позначці на бумі ШІ

Фондовий ринок
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Індекс Nasdaq вперше з 2021 року закрився на рекордній позначці на бумі ШІ
Індекс Nasdaq вперше з 2021 року закрився на рекордній позначці на бумі ШІ
У четвер технологічний індекс Nasdaq Composite закрився на рекордно високому рівні з 2021 року, зі зростанням на 0,9%.
Про це пише The Wall Street Journal.
«Індекс високотехнологічних компаній зріс на 0,9%, перервавши серію з 569 торгових днів без нового максимуму. S&P 500 піднявся на 0,5%, також встановивши новий рекорд, а Dow Jones Industrial Average зріс на 0,1%, або на 47 пунктів.
Січень і лютий стали найкращими двома місяцями для початку року для Dow і S&P 500 з 2019 року. Індекс Nasdaq цього року зріс на 7,2%", — пише WSJ.

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Згідно з даними CME FedWatch Tool, торговці деривативами зараз оцінюють ймовірність того, що Федрезерв знизить процентні ставки на своєму травневому засіданні в 21%, що трохи вище, ніж 19% до публікації даних по інфляції в четвер.
Сезон звітності за четвертий квартал майже завершився, «члени клубу S&P 500» повідомили про сукупне зростання прибутків на 3,9%, причому більшу частину цього зростання забезпечила лише невелика кількість компаній, додає газета.
Що стосується окремих акцій, то Hormel Foods подорожчав на 14% після того, як його прибутки перевершили очікування Уолл-стріт. Акції Advanced Micro Devices — на 9,1%, вперше в історії перетнувши позначку в 300 мільярдів доларів.
До речі, якщо хочете навчитися інвестувати у фондовий ринок та дізнатися про всі переваги та ризики цього інструменту, рекомендуємо прочитати наш матеріал за посиланням нижче:

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За матеріалами:
Економічна Правда
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