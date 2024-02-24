Корпорація Microsoft планує інвестувати кошти в Іспанію для розширення інфраструктури ШІ — Finance.ua

Корпорація Microsoft планує інвестувати кошти в Іспанію для розширення інфраструктури ШІ Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

Корпорація Microsoft планує інвестувати кошти в Іспанію для розширення інфраструктури ШІ, Фото: femida.ua

Американська компанія Microsoft планує збільшити свою інфраструктуру ШІ та хмарних технологій в Іспанії. Техногігант інвестує 2,1 млрд доларів упродовж наступних двох років.

Про це повідомив президент компанії Бред Сміт.

За його словами, інвестиції Microsoft виходять за межі простого будівництва центрів обробки даних.

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«Це свідчення нашої 37-річної відданості Іспанії, її безпеки, а також розвитку та цифрової трансформації її уряду, компаній і людей», — йдеться у дописі Сміта.

Куди ще інвестує техногігант

Тиждень тому компанія заявляла про те, що Microsoft інвестує 3,2 млрд євро в економіку Німеччини протягом наступних двох років, в основному в ШІ.

За словами президента компанії, найбільша за останні 40 років інвестиція в Німеччину має подвоїти потужність інфраструктури ШІ та центрів обробки даних у країні, а також розширити свої навчальні програми.

«Німецькі компанії швидко адаптують технології, пов’язані зі штучним інтелектом. «Ми розширюємо наші центри обробки даних в регіоні», — сказав Сміт на пресконференції із Шольцем у Берліні в четвер.

У грудні 2023 року повідомлялося, що Microsoft інвестує 3,2 млрд у Велику Британію протягом наступних трьох років. Британський уряд заявив, що це стане основою для майбутнього розвитку галузі ШІ.

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