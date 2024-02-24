Корпорація Microsoft планує інвестувати кошти в Іспанію для розширення інфраструктури ШІ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Корпорація Microsoft планує інвестувати кошти в Іспанію для розширення інфраструктури ШІ

Технології&Авто
16
Корпорація Microsoft планує інвестувати кошти в Іспанію для розширення інфраструктури ШІ
Корпорація Microsoft планує інвестувати кошти в Іспанію для розширення інфраструктури ШІ, Фото: femida.ua
Американська компанія Microsoft планує збільшити свою інфраструктуру ШІ та хмарних технологій в Іспанії. Техногігант інвестує 2,1 млрд доларів упродовж наступних двох років.
Про це повідомив президент компанії Бред Сміт.
За його словами, інвестиції Microsoft виходять за межі простого будівництва центрів обробки даних.
Читайте також
«Це свідчення нашої 37-річної відданості Іспанії, її безпеки, а також розвитку та цифрової трансформації її уряду, компаній і людей», — йдеться у дописі Сміта.

Куди ще інвестує техногігант

Тиждень тому компанія заявляла про те, що Microsoft інвестує 3,2 млрд євро в економіку Німеччини протягом наступних двох років, в основному в ШІ.
За словами президента компанії, найбільша за останні 40 років інвестиція в Німеччину має подвоїти потужність інфраструктури ШІ та центрів обробки даних у країні, а також розширити свої навчальні програми.
Читайте також
«Німецькі компанії швидко адаптують технології, пов’язані зі штучним інтелектом. «Ми розширюємо наші центри обробки даних в регіоні», — сказав Сміт на пресконференції із Шольцем у Берліні в четвер.
У грудні 2023 року повідомлялося, що Microsoft інвестує 3,2 млрд у Велику Британію протягом наступних трьох років. Британський уряд заявив, що це стане основою для майбутнього розвитку галузі ШІ.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.