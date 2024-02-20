Легендарний бренд відмовляється від випуску смартфонів на користь ШІ — Finance.ua
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Легендарний бренд відмовляється від випуску смартфонів на користь ШІ

Технології&Авто
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Легендарний бренд відмовляється від випуску смартфонів на користь ШІ
Легендарний бренд відмовляється від випуску смартфонів на користь ШІ
Відомий китайський виробник Meizu офіційно повідомив про призупинення розробки традиційних смартфонів і тепер направить свої ресурси і досвід на створення «пристроїв завтрашнього дня», керованих штучним інтелектом (ШІ).
У компанії вважають, що індустрія смартфонів в нинішньому її вигляді знаходиться в стагнації і споживачам потрібно дати щось нове. У Meizu переконані, що майбутнє за ШІ-технологіями, тому тепер розвиватимуть цей напрямок, передає Gizchina.
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Таким чином, розробка смартфонів Meizu 21 Pro, 22 і 23 припинена. Замість них, до кінця 2024 року, компанія покаже якийсь революційний пристрій, побудований на використанні ШІ-технологій.
AI Device («ШІ-девайси») — це компактні пристрої, зазвичай розміром з пейджер, за роботу яких відповідають нейромережі. Вони можуть замінити людям звичайні смартфони, а взаємодія з додатками відбувається через голосові команди. До «ШІ-девайсів» відносять розумний міні-проектор Humane AI Pin і міні-смартфон Rabbit R1. Щось схоже варто очікувати і від Meizu.
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При цьому, в компанії запевнили, що підтримка оновленнями Meizu 20, Meizu 20 Pro і Meizu 21 найближчим часом не припиниться. Смартфони будуть отримувати оновлення згідно з графіком.
За матеріалами:
УНІАН
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