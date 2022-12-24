Meizu незабаром випустить окуляри доповненої реальності, планшети та годинники — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Meizu незабаром випустить окуляри доповненої реальності, планшети та годинники

Технології&Авто
7
Meizu незабаром випустить окуляри доповненої реальності, планшети та годинники
Meizu незабаром випустить окуляри доповненої реальності, планшети та годинники
Meizu оголосила про плани розширити асортимент своїх продуктів, включивши до нього низку нових пристроїв.
Генеральний менеджер відділу продажів Meizu оприлюднив всеосяжну матрицю продуктів компанії на наступні кілька років, яка включає плани щодо створення універсальної матриці продуктів з повноцінним мультитермінальним іммерсивним досвідом.
Повідомляється, що генеральний директор Meizu Хуан Чжипан буде стратегічним консультантом з продуктів бренду. Незважаючи на придбання Xingji Times, Meizu погодилася працювати як незалежний бренд, а найвище керівництво залишиться без змін.
Компанія також працює над системою FlymeAuto. Вона заснована на фірмовій прошивці Flyme і може включати частину можливостей автомобільної системи Yikatong.
За матеріалами:
iLenta
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.