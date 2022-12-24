Meizu незабаром випустить окуляри доповненої реальності, планшети та годинники — Finance.ua

Meizu незабаром випустить окуляри доповненої реальності, планшети та годинники Сьогодні 02:27 — Технології&Авто

Meizu незабаром випустить окуляри доповненої реальності, планшети та годинники

Meizu оголосила про плани розширити асортимент своїх продуктів, включивши до нього низку нових пристроїв.

Генеральний менеджер відділу продажів Meizu оприлюднив всеосяжну матрицю продуктів компанії на наступні кілька років, яка включає плани щодо створення універсальної матриці продуктів з повноцінним мультитермінальним іммерсивним досвідом.

Повідомляється, що генеральний директор Meizu Хуан Чжипан буде стратегічним консультантом з продуктів бренду. Незважаючи на придбання Xingji Times, Meizu погодилася працювати як незалежний бренд, а найвище керівництво залишиться без змін.

Компанія також працює над системою FlymeAuto. Вона заснована на фірмовій прошивці Flyme і може включати частину можливостей автомобільної системи Yikatong.

iLenta За матеріалами:

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