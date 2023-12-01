Meizu випустила розумну каблучку — Finance.ua

Meizu випустила розумну каблучку
Китайська компанія Meizu випустила розумну каблучку MYVU Ring, яка іде як доповнення до смартокулярів MYVU Discovery AR.
Про це повідомляє Igeekphone.
Зазначається, що ця розумна каблучка виконана з кераміки зовні та нержавіючої сталі всередині. Вона має стандарт водонепроникності IPX7, тобто може витримати занурення у воду. Каблучка має відсік для розумної зарядки MYVU. Каблучка є у чотирьох розмірах 17−22 мм на вибір.
MYVU Ring — це інтерактивна каблучка, створена для окулярів MYVU AR. За її допомогою можна відтворювати і зупиняти музику чи відео, відповідати на повідомлення і виконувати інші дії.
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