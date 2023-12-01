Meizu випустила розумну каблучку — Finance.ua

Meizu випустила розумну каблучку Сьогодні 04:09 — Технології&Авто

Meizu випустила розумну каблучку, Фото: igeekphone.com

Китайська компанія Meizu випустила розумну каблучку MYVU Ring, яка іде як доповнення до смартокулярів MYVU Discovery AR.

Про це повідомляє Igeekphone

Зазначається, що ця розумна каблучка виконана з кераміки зовні та нержавіючої сталі всередині. Вона має стандарт водонепроникності IPX7, тобто може витримати занурення у воду. Каблучка має відсік для розумної зарядки MYVU. Каблучка є у чотирьох розмірах 17−22 мм на вибір.

Фото: igeekphone.com

MYVU Ring — це інтерактивна каблучка, створена для окулярів MYVU AR. За її допомогою можна відтворювати і зупиняти музику чи відео, відповідати на повідомлення і виконувати інші дії.

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