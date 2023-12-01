Meizu випустила розумну каблучку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Meizu випустила розумну каблучку

Технології&Авто
4
Meizu випустила розумну каблучку
Meizu випустила розумну каблучку, Фото: igeekphone.com
Китайська компанія Meizu випустила розумну каблучку MYVU Ring, яка іде як доповнення до смартокулярів MYVU Discovery AR.
Про це повідомляє Igeekphone.
Зазначається, що ця розумна каблучка виконана з кераміки зовні та нержавіючої сталі всередині. Вона має стандарт водонепроникності IPX7, тобто може витримати занурення у воду. Каблучка має відсік для розумної зарядки MYVU. Каблучка є у чотирьох розмірах 17−22 мм на вибір.
Фото: igeekphone.com
Фото: igeekphone.com
MYVU Ring — це інтерактивна каблучка, створена для окулярів MYVU AR. За її допомогою можна відтворювати і зупиняти музику чи відео, відповідати на повідомлення і виконувати інші дії.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.