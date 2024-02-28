Apple згортає розробку електрокара, натомість зосередиться на генеративному ШІ - Bloomberg — Finance.ua
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Apple згортає розробку електрокара, натомість зосередиться на генеративному ШІ - Bloomberg

Технології&Авто
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Apple згортає розробку електрокара, натомість зосередиться на генеративному ШІ - Bloomberg
Apple згортає розробку електрокара, натомість зосередиться на генеративному ШІ - Bloomberg
Американська компанія Apple вирішила припинити роботу над розробкою свого першого електрокара, а натомість зосередити зусилля у сфері генеративного штучного інтелекту.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
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Зазначається, що Apple повідомила про це рішення у вівторок, здивувавши майже 2000 співробітників, які працювали над проєктом електрокара, який вважався одним із найамбітніших в історії компанії.
Керівництво оголосило, що проєкт «почне згортатися», і багато членів команди, яка працювала над створенням електромобіля, будуть переведені у відділ штучного інтелекту. Вони зосередяться на проєктах генеративного ШІ, що стає пріоритетом для компанії.
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До команди Apple Car належать кількасот інженерів та дизайнерів автомобілів. Імовірно, вони зможуть претендувати на роботу в інших підрозділах компанії.
Також анонсовані звільнення, проте поки що незрозуміло, зі скількома працівниками компанія попрощається.
Зазначається, що Apple почала працювати над розробкою власного електрокара приблизно з 2014 року. При цьому компанія декілька разів змінювала керівництво та стратегію команди, що працювала над цим проєктом.
За матеріалами:
Укрінформ
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