У Великій Британії хочуть замінити частину держслужбовців штучним інтелектом — Finance.ua

У Великій Британії хочуть замінити частину держслужбовців штучним інтелектом
У Великій Британії продовжують просувати використання штучного інтелекту. Його хочуть використовувати для роботи замість державних службовців.
Про це повідомляє Financial Times.
Віцепрем'єр-міністр Олівер Дауден пропонує використовувати інструмент «червоної скриньки» для узагальнення та аналізу інформацію з парламентських джерел. Крім того, розглядається можливість використання окремого інструменту для відповідей на публічні консультації.
Впровадження ШІ може зайняти три місяці з 25 державними службовцями, але проєкти, як і раніше, будуть перевірятися людиною.
Прем'єр-міністр Ріші Сунак та Дауден вважають використання технології ШІ вирішальним для скорочення робочих місць на державній службі і підвищення продуктивності уряду. Хоча водночас вони сподіваються досягти поставлених цілей, не втрачаючи грошей через застосування ШІ.
Дауден зазначив, що вони не будуть використовувати ШІ у спірних або політично чутливих сферах, а відділ штучного інтелекту Кабінету міністрів збільшиться з 30 до 70 співробітників і отримає новий бюджет у розмірі 110 мільйонів фунтів стерлінгів.
Поділитися новиною