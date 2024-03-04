У Великій Британії хочуть замінити частину держслужбовців штучним інтелектом — Finance.ua

У Великій Британії хочуть замінити частину держслужбовців штучним інтелектом Сьогодні 02:33 — Світ

У Великій Британії хочуть замінити частину держслужбовців штучним інтелектом

У Великій Британії продовжують просувати використання штучного інтелекту. Його хочуть використовувати для роботи замість державних службовців.

Про це повідомляє Financial Times.

Віцепрем'єр-міністр Олівер Дауден пропонує використовувати інструмент «червоної скриньки» для узагальнення та аналізу інформацію з парламентських джерел. Крім того, розглядається можливість використання окремого інструменту для відповідей на публічні консультації.

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Впровадження ШІ може зайняти три місяці з 25 державними службовцями, але проєкти, як і раніше, будуть перевірятися людиною.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак та Дауден вважають використання технології ШІ вирішальним для скорочення робочих місць на державній службі і підвищення продуктивності уряду. Хоча водночас вони сподіваються досягти поставлених цілей, не втрачаючи грошей через застосування ШІ.

Дауден зазначив, що вони не будуть використовувати ШІ у спірних або політично чутливих сферах, а відділ штучного інтелекту Кабінету міністрів збільшиться з 30 до 70 співробітників і отримає новий бюджет у розмірі 110 мільйонів фунтів стерлінгів.

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