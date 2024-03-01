Мінфін США відшкодував $375 мільйонів за кілька місяців завдяки штучному інтелекту — Finance.ua
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Мінфін США відшкодував $375 мільйонів за кілька місяців завдяки штучному інтелекту

Світ
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Мінфін США відшкодував $375 мільйонів за кілька місяців завдяки штучному інтелекту
Мінфін США відшкодував $375 мільйонів за кілька місяців завдяки штучному інтелекту
Міністерство фінансів США від початку 2023 фінансового року відшкодувало понад $375 млн завдяки впровадженню нового розширеного процесу виявлення шахрайства з використанням штучного інтелекту.
Про це йдеться в офіційній заяві американського фінансового відомства, оприлюдненій у середу.
«Шахрайство з чеками зросло по всій країні на 385% після пандемії. Щоби подолати це, Офіс прозорості платежів (OPI) Міністерства фінансів у складі Бюро фіскальної служби запровадив розширений процес із застосуванням штучного інтелекту», — зауважили у відомстві.
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При цьому зазначається, що перевірка платежів здійснюється практично в режимі реального часу завдяки новій технології. Крім того, це дало підставу для порушення кримінальних справ та здійснення арештів правоохоронними органами США.
«Ми використовуємо найновіші технологічні досягнення, щоб покращити процес виявлення шахрайства, і штучний інтелект дозволив нам пришвидшити виявлення таких випадків та повернення податкових доларів», — заявив у цьому зв’язку заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.
За матеріалами:
Укрінформ
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