Сінгапур планує інвестувати кошти у розвиток штучного інтелекту — Finance.ua
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Сінгапур планує інвестувати кошти у розвиток штучного інтелекту

Технології&Авто
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Сінгапур планує інвестувати кошти у розвиток штучного інтелекту
Сінгапур планує інвестувати кошти у розвиток штучного інтелекту, Фото: incubator.ucf.edu
Уряд Сінгапуру планує інвестувати упродовж наступних п’яти років понад 1 млрд сінгапурських доларів ($743 мільйони) у розвиток штучного інтелекту.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг.
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У рамках цих інвестицій Сінгапур буде працювати над забезпеченням компаній необхідним доступом до просунутих чипів, які необхідні для розвитку штучного інтелекту.
Уряд також залучатиме до роботи провідні компанії у країні та в усьому світі, задля створення центрів передового досвіду ШІ для стимулювання інновацій.
«На диво, майже три чверті бізнес-лідерів у всьому світі погано підготовлені для трансформації штучного інтелекту, вважаючи, що їхня підготовка обмежена часом, людьми та грошима. Ця ініціатива допоможе підприємствам скористатися можливостями, які надає технологічний прогрес, і отримати нові можливості», — сказав керуючий партнер фірми Kearney у Південно-Східній Азії Нітін Чандра.
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Ще у 2019 році Сінгапур опублікував перший план розвитку ШІ - National AI Strategy. У грудні 2023 року представили другу версію цього плану, в якому вказали шляхи підготовки економіки до застосування ШІ для розширення можливостей працівників і компаній.
Нагадаємо, цього року технологічні компанії звільнили 34 000 працівників, спрямовуючи інвестування коштів у нові галузі ШІ. З початку січня компанії Microsoft, Snap, eBay та PayPal звільнили сотні або навіть тисячі людей. У загальному 138 технологічних компаній скоротили співробітників.
За матеріалами:
mezha.media
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