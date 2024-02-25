Сінгапур планує інвестувати кошти у розвиток штучного інтелекту — Finance.ua

Сінгапур планує інвестувати кошти у розвиток штучного інтелекту Сьогодні 22:17 — Технології&Авто

Сінгапур планує інвестувати кошти у розвиток штучного інтелекту, Фото: incubator.ucf.edu

Уряд Сінгапуру планує інвестувати упродовж наступних п’яти років понад 1 млрд сінгапурських доларів ($743 мільйони) у розвиток штучного інтелекту.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг.

У рамках цих інвестицій Сінгапур буде працювати над забезпеченням компаній необхідним доступом до просунутих чипів, які необхідні для розвитку штучного інтелекту.

Уряд також залучатиме до роботи провідні компанії у країні та в усьому світі, задля створення центрів передового досвіду ШІ для стимулювання інновацій.

«На диво, майже три чверті бізнес-лідерів у всьому світі погано підготовлені для трансформації штучного інтелекту, вважаючи, що їхня підготовка обмежена часом, людьми та грошима. Ця ініціатива допоможе підприємствам скористатися можливостями, які надає технологічний прогрес, і отримати нові можливості», — сказав керуючий партнер фірми Kearney у Південно-Східній Азії Нітін Чандра.

Читайте також Легендарний бренд відмовляється від випуску смартфонів на користь ШІ

Ще у 2019 році Сінгапур опублікував перший план розвитку ШІ - National AI Strategy. У грудні 2023 року представили другу версію цього плану, в якому вказали шляхи підготовки економіки до застосування ШІ для розширення можливостей працівників і компаній.

Нагадаємо, цього року технологічні компанії звільнили 34 000 працівників, спрямовуючи інвестування коштів у нові галузі ШІ. З початку січня компанії Microsoft, Snap, eBay та PayPal звільнили сотні або навіть тисячі людей. У загальному 138 технологічних компаній скоротили співробітників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.