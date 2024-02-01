Що зміниться в Україні з 1 лютого: виплати військовим та ВПО, пенсії, тарифи — Finance.ua

Що зміниться в Україні з 1 лютого: виплати військовим та ВПО, пенсії, тарифи Сьогодні 08:03

Що зміниться в Україні з 1 лютого: виплати військовим та ВПО, пенсії, тарифи

У лютому 2024 року на українців чекають деякі зміни щодо виплат військовим, ВПО та пенсій. Також розглянемо, чи зміняться тарифи на житлово-комунальні послуги.

Тарифи

У лютому комунальні тарифи залишаться незмінними (до закінчення опалювального сезону). Хоча для деяких водоканалів хочуть підвищити тарифи. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила для обговорення двоетапну зміну тарифів на водопостачання та водовідведення низки водоканалів. Відповідне рішеннярегулятор ухвалив на засіданні 30 січня. Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський наголосив, що зараз рішення про зміну тарифів не приймається остаточно, а лише виноситься на обговорення. Оптовий тариф на водопостачання пропонується змінити таким чином (за 1 кубометр без ПДВ).

Тарифи на світло у лютому залишаться на рівні 2,64 гривні за кВт/год. Відключень світла в Україні також не планується, якщо не буде погіршення погодних умов і ракетних обстрілів об'єктів енергетики.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив , що Уряд не планує змінювати тарифи на електроенергію для побутових споживачів до кінця нинішнього опалювального сезону.

«Коли відбуваються різні маніпуляції, я завжди закликаю звертатися до офіційних джерел. Ми не плануємо підвищення тарифів протягом цього опалювального сезону. Відповідні рішення ухвалено, є постанова Уряду, що діє до кінця квітня і встановлює рівень тарифів. Все решта — домисли, які є звичайними маніпуляціями», — підкреслив він.

Мобілізація

30 січня Кабінет Міністрів України повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. Документом пропонується змінити порядок її проведення. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. У законопроекті містяться норми щодо зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

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Виплати військовим

З 1 лютого 2024 року деякі військові, незалежно від того, чи перебувають вони у районах проведення бойових дій, можуть отримати виплату 30 тис. грн. Про це йдеться в наказі № 566 Міністерства оборони України. 30 тис. гривень доплати тепер може отримувати більше категорій військових, які виконують завдання зокрема в тилу, але в небезпечних умовах, наприклад, з розмінування територій.

Пенсії

З лютого у деяких пенсіонерів зміниться пенсія, це залежатиме від віку особи. У лютому надбавку отримають люди, яким протягом місяця виповниться:

70 років — 300 гривень доплати;.

75 років — 456 гривень доплати;.

80 років — 570 гривень доплати.

Раніше уряд України планувало ухвалити рішення про індексацію пенсій з 1 березня. Водночас дані для розрахунку розміру підвищення будуть відомі в середині лютого. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович: «З 1 березня ми плануємо індексацію, зараз ми її розраховуємо».

Нагадаємо, 1 січня вимоги до пенсіонерів посилили . Тепер для пенсії у 60 років потрібно мати 31 рік стажу, а у 63 — щонайменше 21 рік. Для отримання пенсії у 65 років, як і раніше, потрібно від 15 років стажу. Посилення вимоги до стажу передбачено ще реформою 2017-го. З того часу щороку на 12 місяців збільшуються вимоги до стажу. У результаті українці незабаром зможуть вчасно вийти на пенсію лише за умови, якщо вони мають щонайменше 35 років стажу.

Допомога для сімей з дітьми

В Україні сім'ї мають право на грошову допомогу та виплати від держави. На порталі «Дія» можна оформити чотири таких виплати. Як йдеться у повідомленні Мінсоцполітики, оформлення допомоги в онлайн форматі було зроблено з метою підтримки сімей з дітьми та цифровізації виплат соціальної допомоги. Ці грошові допомоги не є додатковими нарахуваннями.

Виплати та пенсії ВПО

У лютому автоматично продовжать виплати усім переселенцям, це буде відбуватися автоматично.

лише до 31 березня. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022року, повідомилиу Мінсоцполітики. Уряд постановив, що такі особи матимуть час, аби пройти фізичну ідентифікацію — це можна зробити як у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку, так і віддалено, через електронний кабінет ПФУ або відеоідентифікацію. Але нагадаємо, що пенсії ВПО без ідентифікації платитимутьЦе стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022року, повідомилиу Мінсоцполітики. Уряд постановив, що такі особи матимуть час, аби пройти фізичну ідентифікацію — це можна зробити як у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку, так і віддалено, через електронний кабінет ПФУ або відеоідентифікацію.

ВПО та українські мігранти, які повертаються з-за кордону, зможуть отримувати допомогу. Про це , зможуть отримувати допомогу. Про це повідомляв Урядовий портал: «Уряд прийняв постанову, яка розширює можливості призначення допомоги малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше нею користуватися».

Допомога призначатиметься на 6 місяців:

для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ.

для родин внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Ліки від Укрпошти

З 1 лютого АТ «Укрпошта» отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях. Уряд сподівається вирішити проблему з доступом до медицини у звільнених населених пунктах. Купувати ліки можна буде в поштових стаціонарних або мобільних відділеннях.

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