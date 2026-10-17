Рейтинг найбагатших людей світу у 2026 році
Хто серед найбагатших людей світу зараз
- Ілон Маск — 936 мільярдів доларів (SpaceX, Tesla).
- Джефф Безос — 370 мільярдів доларів (Amazon).
- Ларрі Пейдж — 286 мільярдів доларів (Google).
- Майкл Делл — 268 мільярдів доларів (Dell Technologies).
- Сергій Брін — 263 мільярди доларів (Google).
- Марк Цукерберг — 251 мільярд доларів (Meta).Наймолодший у списку, наразі йому 42 роки.
- Дженсен Хуанг — 200 мільярдів доларів (Nvidia).
- Ларрі Еллісон — 179 мільярдів доларів (Oracle).
- Стів Балмер — 161 мільярд доларів (Microsoft).
- Воррен Баффет — 142 мільярди доларів (Berkshire Hathaway). Найстарший у списку, наразі йому 96 років.
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