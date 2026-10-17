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Рейтинг найбагатших людей світу у 2026 році

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Ілон Маск є найбагатшою людиною у світі
Ілон Маск є найбагатшою людиною у світі
Найбагатші люди світу володіють статками в сотні мільярдів доларів, однак навіть на вершинах рейтингу їхні позиції постійно змінюються. Вартість акцій, розвиток бізнесу та нові інвестиції можуть за лічені тижні суттєво збільшити або зменшити капітали.
Про це повідомляє Forbes.

Хто серед найбагатших людей світу зараз

Станом на 1 жовтня 2026 року сукупні статки десяти найбагатших людей планети сягнули 3,1 трильйона доларів.
Цікаво, що всі вони є громадянами США, а місця в рейтингу такі:
  1. Ілон Маск — 936 мільярдів доларів (SpaceX, Tesla).
  2. Джефф Безос — 370 мільярдів доларів (Amazon).
  3. Ларрі Пейдж — 286 мільярдів доларів (Google).
  4. Майкл Делл — 268 мільярдів доларів (Dell Technologies).
  5. Сергій Брін — 263 мільярди доларів (Google).
  6. Марк Цукерберг — 251 мільярд доларів (Meta).Наймолодший у списку, наразі йому 42 роки.
  7. Дженсен Хуанг — 200 мільярдів доларів (Nvidia).
  8. Ларрі Еллісон — 179 мільярдів доларів (Oracle).
  9. Стів Балмер — 161 мільярд доларів (Microsoft).
  10. Воррен Баффет — 142 мільярди доларів (Berkshire Hathaway). Найстарший у списку, наразі йому 96 років.
Варто зазначити, що наведені суми — це не гроші на банківських рахунках, а оцінка акцій та інших активів, ринкова вартість яких постійно коливається.
Тож навіть за один день статки можуть суттєво змінитися, як це вже сталося з лідером рейтингу — 5 жовтня Ілон Маск знову став трильйонером.
До слова, найзаможнішою жінкою планети залишається Еліс Волтон, донька засновника Walmart Сема Волтона. 115 мільярдів доларів забезпечили їй 15-ту сходинку у світовому заліку Forbes.
За матеріалами:
Телеканал 24
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