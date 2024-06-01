Що зміниться в Україні з 1 червня: тарифи, пенсії, підняття акцизів на алкоголь, тютюн і пальне — Finance.ua

Що зміниться в Україні з 1 червня: тарифи, пенсії, підняття акцизів на алкоголь, тютюн і пальне Сьогодні 08:07 — Казна та Політика

Що зміниться в Україні з 1 червня: тарифи, пенсії, підняття акцизів на алкоголь, тютюн і пальне, Фото: freepik

В Україні з початку червня відбудуться деякі зміни. Зокрема, зростуть ціни на електроенергію. Тарифи на газ та воду залишаться незмінними. Також уряд планує збільшити акцизи на алкоголь, паливо та цигарки. Які зміни очікують українців — читайте нижче.

Тарифи

Електроенергія. З 1 червня єдиний 4,32 грн/кВт. З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити

бізнесу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові граничні ціни на електроенергію для

З 1 червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановив максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 на рівні 5600 грн/МВт·год.

Газ. Ціна на газ для українських сімей, які обслуговуються «Нафтогазом України», 7,96 грн (з ПДВ) за 1 куб. м. Ціна на газ для українських сімей, які обслуговуються «Нафтогазом України», залишиться незмінною щонайменше на рік і складатиме(з ПДВ) за 1 куб. м.

Вода. Для населення тарифи на воду з 1 червня не зазнають змін, Для населення тарифи на воду з 1 червня не зазнають змін, інформує НКРЕКП. Проте не для всіх — ціни можуть зрости у тих громадах, де місцева влада підвищує тарифи на воду без погодження з НКРЕКП.

Із 1 червня пропонується встановити збільшити оптові тарифи тарифи на водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів.

Відключення світла

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив , відсутність відключень світла з 26 травня обумовлене виходом з ремонтів двох атомних енергоблоків. Однак невдовзі у ремонт вийдуть інші потужності атомних електростанцій, після чого ситуація зміниться.

В «Укренерго» прогнозують , що віялові відключення світла можуть тривати до кінця літа.

Пенсії

Збільшення мінімальної пенсії у червні не передбачається. Річ у тім, що розмір такої пенсійної виплати прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. А він встановлюється станом на 1 січня поточного року. У 2024 році він становить 2361 гривні.

Однак, внаслідок весняної індексації розмір мінімальної пенсії зріс на 364 гривні й тепер становить 2725 гривень. Така виплата встановлюється пенсіонерам, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу.

Підняття акцизів на алкоголь, тютюн і пальне

Уряд хоче підняти акцизи на тютюн, алкоголь і паливо, щоб знайти гроші на фінансування армії. У разі підвищення акцизу варто чекати на стрімке подорожчання бензину.

акцизного податку на тютюнові вироби. Зокрема, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР ухвалити за основу урядовий проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок

Зокрема грошову одиницю виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби хочуть визначати у євро.

бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне пальне) — 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ — 277 євро за 1000 літрів. Також пропонується встановити такі ставки акцизного податку: на359 євро за 1000 літрів, на(дизельне пальне) — 330 євро за 1000 літрів, на— 277 євро за 1000 літрів.

Субсидії

Після закінчення опалювального сезону деяким категоріям громадян було автоматично перепризначено субсидії. Проте це не стосується всіх.

До Пенсійного фонду із заявою та декларацією про доходи потрібно йти, якщо:

заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

кількість зареєстрованих осіб, які фактично проживають у домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також деякі категорії осіб, які отримують субсидії, мають до 1 липня звернутися за продовженням виплат. Для цього треба одночасно відповідати усім критеріям:

якщо ви є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги;

були отримувачем субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії рф 24 лютого 2022 року;

проживали (чи проживаєте) на ТОТ чи в зоні активних бойових дій;

якщо з початку повномасштабного вторгнення не звертались до органів соцзахисту чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

Зарплати військових

В Україні зарплати військових у червні не зміняться. Також вони зможуть отримувати доплати за перебування на передовій протягом 30 днів.

Як йдеться в роз’ясненнях Міністерства оборони, грошове забезпечення виплачується до 20 числа щомісячно (поточного місяця за минулий). Військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20 100 гривень основного грошового забезпечення, а також 100 тисяч гривень за участь у бойових діях і 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.

Мобілізація

проживає за кордоном. В Україні триває мобілізація. Нові правила зобов’язують усіх чоловіків віком від 18 до 60 років оновити свої дані протягом 60 днів. Це стосується громадян України, які перебувають в Україні, а також тих, хто наразі

До 16 червня повернутися на військовий облік мають ті українські чоловіки, які були офіційно зняті з нього раніше через свій виїзд за кордон на строк більше ніж три місяці. Для цього вони мають особисто приїхати в Україну, прийти в ТЦК (або орган СБУ чи відповідний підрозділ розвідувальних органів) і знову стати на військовий облік.

«Офіційний» QR-код у застосунку Резерв+

18 червня Міністерство оборони планує впровадити новий функціонал у застосунку « Міністерство оборони планує впровадити новий функціонал у застосунку « Резерв+ ». Цей додаток фактично є електронним кабінетом для всіх військовозобов'язаних.

Головною особливістю буде наявність QR-коду , який дозволить перевірити дані про людину в системі «Оберіг». За допомогою цього коду інформація з системи «Резерв+» матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий військово-обліковий документ.

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