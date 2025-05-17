Рейтинг найбагатших країн світу — Finance.ua

Рейтинг найбагатших країн світу Сьогодні 16:16 — Світ

Рейтинг найбагатших країн світу

Багатство країни — не завжди синонім високого рівня життя її мешканців. Проте одним із найважливіших показників, який дозволяє оцінити масштаб економіки є валовий внутрішній продукт. Саме він відображає загальну вартість усіх товарів і послуг, вироблених країною за рік.

Видання visitworld. today з посиланням на дані Міжнародного валютного фонду розповідають, які ж країни є найбагатшими у 2025 році.

ВВП — важливий показник, який допомагає визначити розмір економіки.

Загалом затверджено багато спосіб обчислення ВВП, однак найпоширенішим методом є віднімання загальної вартості експорту від загальної вартості імпорту за рік.

США — $30,51 трильйона. Зростання ВВП: +1,8%. На душу населення: $89,110

США вже десятиліттями залишаються економічним гігантом у світі.

Технології, фінанси, охорона здоров’я, оборона — всі ці сектори підживлюють економіку країни, яка не планує здавати позицій.

Також США мають конкурентний споживчий ринок, який сприяє інноваціям і духу підприємництва.

У державі високий рівень розвитку інфраструктури та сприятливі умови для ведення бізнесу.

Китай - $19,23 трильйона. Зростання ВВП: +4,0%. На душу населення: $13,690.

Китай поступово скорочує розрив зі США. Потужна промисловість, експорт і цифровізація роблять свою справу. Хоч ВВП на душу населення суттєво нижчий, загальна економічна маса вражає.

У країні багато висококваліфікованої робочої сили, досконала інфраструктура та стрімко зростаючий споживчий ринок.

Німеччина — $4,74 трильйона. Зміна ВВП: -0,1%. На душу населення: $55,910.

Німеччина має найбільш міцну економіку в Європі, яка в основному орієнтована на експорт.

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У 2025 році країна злегка просіла в темпах зростання, однак залишається локомотивом економіки регіону.

Країна відома своїм точним машинобудуванням, зокрема протягом багатьох років ФРН є світовим лідером за експортом автомобілів. Також чималого розвитку в державі набули хімічний та фармацевтичний сектори.

Німеччина може похвалитись найбільш кваліфікованою робочою силою у світі.

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Додатково держава отримує свої переваги від потужних ініціатив у сфері досліджень і розробок, а також відданості сприянню інноваціям.

Індія — $4,19 трильйона. Зростання ВВП: +6,2%. На душу населення: $2,880.

Найшвидше зростання серед ТОП-10. Індія стає новою економічною суперзіркою, зокрема завдяки IT-сектору та молодому населенню. Наразі вона ділить 4-е місце з Японією — і це вперше!

Японія — $4,19 трильйона. Зростання ВВП: +0,6%. На душу населення: $33,960.

Хоча темпи зростання невисокі, Японія залишається символом технологічного прогресу. Її компанії - лідери у сфері робототехніки, автомобілебудування та електроніки.

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Держава приділяє значну увагу експорту та досягає успіхів у таких галузях, як машинобудування, фармацевтика та хімічна промисловість.

Велика Британія — $3,83 трильйона. Зростання ВВП: +1,1%. На душу населення: $54,950.

Лондон — один із головних фінансових центрів світу, а Британія тримає міцні позиції, зберігаючи стабільність попри післябрекзитівські виклики.

Економіка Великої Британії представлена сферою послуг, виробництвом, фінансами і творчістю. Більша частина торгівлі Великої Британії здійснюється з європейськими країнами.

Франція — $3,21 трильйона. Зростання ВВП: +0,6%. На душу населення: $46,390.

Економіка Франції характеризується диверсифікацією, з акцентом на таких галузях, як авіакосмічна промисловість, туризм, предмети розкоші та сільське господарство.

Також держава добре відома своєю надійною системою соціального забезпечення, високим рівнем розвитку інфраструктури та чималими інвестиціями в дослідженнях та розробки.

З року в рік економіна не демонструє різкого зростання, але тримається на високому рівні.

Італія — $2,42 трильйона. Зростання ВВП: +0,4%. На душу населення: $41,090.

Економіка Італії поділяється на кілька областей і кожна сфера має свій внесок у ВВП.

Країна може похвалитися високорозвиненим ринком та третьою за величиною економікою в Європейському Союзі.

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Особливої популярності в державі набули новаторське бізнес-середовище, а також конкурентоспроможний сектор сільського господарства. Ця країна також є домом для світових брендів одягу класу люкс.

Канада — $2,23 трильйона. Зростання ВВП: +1,4%. На душу населення: $53,560.

Канада має потужні ресурси, відкриту економіку та високий рівень життя. А ще — стабільне зростання і якісну інфраструктуру.

Крім того, нація може похвалитися процвітаючим сектором послуг, добре налагодженою виробничою промисловістю та непохитною відданістю сприянню інноваціям і технологічним досягненням.

Бразилія — $2,13 трильйона. Зростання ВВП: 2,0%. На душу населення: $9,960.

Єдина країна з Латинської Америки у топі. Економіка Бразилії охоплює багато секторів, включаючи сільське господарство, гірничодобувну промисловість, виробництво та послуги.

Держава має найбагатші у світі родовища корисних копалин, величезне біорізноманіття та родючі сільськогосподарські землі. Сприяють зростанню економіки Бразилії ціни на сировину, внутрішнє споживання та розвиток інфраструктури.

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