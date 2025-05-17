Рейтинг найбагатших країн світу — Finance.ua

Рейтинг найбагатших країн світу
Багатство країни — не завжди синонім високого рівня життя її мешканців. Проте одним із найважливіших показників, який дозволяє оцінити масштаб економіки є валовий внутрішній продукт. Саме він відображає загальну вартість усіх товарів і послуг, вироблених країною за рік.
Видання visitworld. today з посиланням на дані Міжнародного валютного фонду розповідають, які ж країни є найбагатшими у 2025 році.
ВВП — важливий показник, який допомагає визначити розмір економіки.
Загалом затверджено багато спосіб обчислення ВВП, однак найпоширенішим методом є віднімання загальної вартості експорту від загальної вартості імпорту за рік.
США — $30,51 трильйона. Зростання ВВП: +1,8%. На душу населення: $89,110
США вже десятиліттями залишаються економічним гігантом у світі.
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Технології, фінанси, охорона здоров’я, оборона — всі ці сектори підживлюють економіку країни, яка не планує здавати позицій.
Також США мають конкурентний споживчий ринок, який сприяє інноваціям і духу підприємництва.
У державі високий рівень розвитку інфраструктури та сприятливі умови для ведення бізнесу.
Китай - $19,23 трильйона. Зростання ВВП: +4,0%. На душу населення: $13,690.
Китай поступово скорочує розрив зі США. Потужна промисловість, експорт і цифровізація роблять свою справу. Хоч ВВП на душу населення суттєво нижчий, загальна економічна маса вражає.
У країні багато висококваліфікованої робочої сили, досконала інфраструктура та стрімко зростаючий споживчий ринок.
Німеччина — $4,74 трильйона. Зміна ВВП: -0,1%. На душу населення: $55,910.
Німеччина має найбільш міцну економіку в Європі, яка в основному орієнтована на експорт.
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У 2025 році країна злегка просіла в темпах зростання, однак залишається локомотивом економіки регіону.
Країна відома своїм точним машинобудуванням, зокрема протягом багатьох років ФРН є світовим лідером за експортом автомобілів. Також чималого розвитку в державі набули хімічний та фармацевтичний сектори.
Німеччина може похвалитись найбільш кваліфікованою робочою силою у світі.
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Додатково держава отримує свої переваги від потужних ініціатив у сфері досліджень і розробок, а також відданості сприянню інноваціям.
Індія — $4,19 трильйона. Зростання ВВП: +6,2%. На душу населення: $2,880.
Найшвидше зростання серед ТОП-10. Індія стає новою економічною суперзіркою, зокрема завдяки IT-сектору та молодому населенню. Наразі вона ділить 4-е місце з Японією — і це вперше!
Японія — $4,19 трильйона. Зростання ВВП: +0,6%. На душу населення: $33,960.
Хоча темпи зростання невисокі, Японія залишається символом технологічного прогресу. Її компанії - лідери у сфері робототехніки, автомобілебудування та електроніки.
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Держава приділяє значну увагу експорту та досягає успіхів у таких галузях, як машинобудування, фармацевтика та хімічна промисловість.
Велика Британія — $3,83 трильйона. Зростання ВВП: +1,1%. На душу населення: $54,950.
Лондон — один із головних фінансових центрів світу, а Британія тримає міцні позиції, зберігаючи стабільність попри післябрекзитівські виклики.
Економіка Великої Британії представлена сферою послуг, виробництвом, фінансами і творчістю. Більша частина торгівлі Великої Британії здійснюється з європейськими країнами.
Франція — $3,21 трильйона. Зростання ВВП: +0,6%. На душу населення: $46,390.
Економіка Франції характеризується диверсифікацією, з акцентом на таких галузях, як авіакосмічна промисловість, туризм, предмети розкоші та сільське господарство.
Також держава добре відома своєю надійною системою соціального забезпечення, високим рівнем розвитку інфраструктури та чималими інвестиціями в дослідженнях та розробки.
З року в рік економіна не демонструє різкого зростання, але тримається на високому рівні.
Італія — $2,42 трильйона. Зростання ВВП: +0,4%. На душу населення: $41,090.
Економіка Італії поділяється на кілька областей і кожна сфера має свій внесок у ВВП.
Країна може похвалитися високорозвиненим ринком та третьою за величиною економікою в Європейському Союзі.
Особливої популярності в державі набули новаторське бізнес-середовище, а також конкурентоспроможний сектор сільського господарства. Ця країна також є домом для світових брендів одягу класу люкс.
Канада — $2,23 трильйона. Зростання ВВП: +1,4%. На душу населення: $53,560.
Канада має потужні ресурси, відкриту економіку та високий рівень життя. А ще — стабільне зростання і якісну інфраструктуру.
Крім того, нація може похвалитися процвітаючим сектором послуг, добре налагодженою виробничою промисловістю та непохитною відданістю сприянню інноваціям і технологічним досягненням.
Бразилія — $2,13 трильйона. Зростання ВВП: 2,0%. На душу населення: $9,960.
Єдина країна з Латинської Америки у топі. Економіка Бразилії охоплює багато секторів, включаючи сільське господарство, гірничодобувну промисловість, виробництво та послуги.
Держава має найбагатші у світі родовища корисних копалин, величезне біорізноманіття та родючі сільськогосподарські землі. Сприяють зростанню економіки Бразилії ціни на сировину, внутрішнє споживання та розвиток інфраструктури.
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