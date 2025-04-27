ТОП-5 країн з найнижчим рівнем корупції — Finance.ua

ТОП-5 країн з найнижчим рівнем корупції
Деякі країни мають дуже низький рівень корупції, і регулярно очолюють світові рейтинги прозорості. Це означає, що уряди та місцеві жителі спільно працюють над розвитком країни. На жаль, не існує жодної країни у світі, де зовсім немає корупції.
Про це пише «Телеканал 24».
Які країни мають найнижчий рівень корупції
У будь-якому суспільстві, навіть у найбільш розвинених і правових державах, бувають випадки зловживання владою чи службовим становищем.
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Проте деякі країни мають дуже низький рівень корупції.
За індексом сприйняття корупції (Transparency International 2024), найбільш прозорими є:
- Данія;
- Фінляндія;
- Нова Зеландія;
- Норвегія;
- Сінгапур.
Ці держави мають незалежну судову систему, сильну журналістику, громадський контроль та високу довіру до державних інституцій.
Звичайно, там також іноді фіксують окремі випадки корупції. Проте вони рідкісні, і система реагує на них ефективно.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, частина українців стикається з проявами побутової корупції. Є сфери, де хабарі вимагають найчастіше, і за останній рік ситуація погіршилася.
- 29% респондентів заявили про вимагання хабарів у школах;
- 26% — при отриманні медичних послуг;
- 25% українців стикалися з вимаганням хабарів від співробітників поліції;
- 25% - у сфері землеволодіння та приватизації;
- 13% — у податковій сфері.
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