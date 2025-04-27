ТОП-5 країн з найнижчим рівнем корупції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 країн з найнижчим рівнем корупції

Світ
50
ТОП-5 країн з найнижчим рівнем корупції
ТОП-5 країн з найнижчим рівнем корупції
Деякі країни мають дуже низький рівень корупції, і регулярно очолюють світові рейтинги прозорості. Це означає, що уряди та місцеві жителі спільно працюють над розвитком країни. На жаль, не існує жодної країни у світі, де зовсім немає корупції.
Про це пише «Телеканал 24».

Які країни мають найнижчий рівень корупції

У будь-якому суспільстві, навіть у найбільш розвинених і правових державах, бувають випадки зловживання владою чи службовим становищем.
Читайте також
Проте деякі країни мають дуже низький рівень корупції.
За індексом сприйняття корупції (Transparency International 2024), найбільш прозорими є:
  • Данія;
  • Фінляндія;
  • Нова Зеландія;
  • Норвегія;
  • Сінгапур.
Ці держави мають незалежну судову систему, сильну журналістику, громадський контроль та високу довіру до державних інституцій.
Читайте також
Звичайно, там також іноді фіксують окремі випадки корупції. Проте вони рідкісні, і система реагує на них ефективно.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, частина українців стикається з проявами побутової корупції. Є сфери, де хабарі вимагають найчастіше, і за останній рік ситуація погіршилася.
  • 29% респондентів заявили про вимагання хабарів у школах;
  • 26% — при отриманні медичних послуг;
  • 25% українців стикалися з вимаганням хабарів від співробітників поліції;
  • 25% - у сфері землеволодіння та приватизації;
  • 13% — у податковій сфері.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems