ТОП-5 країн з найнижчим рівнем корупції — Finance.ua

ТОП-5 країн з найнижчим рівнем корупції Сьогодні 15:13 — Світ

ТОП-5 країн з найнижчим рівнем корупції

Деякі країни мають дуже низький рівень корупції, і регулярно очолюють світові рейтинги прозорості. Це означає, що уряди та місцеві жителі спільно працюють над розвитком країни. На жаль, не існує жодної країни у світі, де зовсім немає корупції.

Про це пише «Телеканал 24».

Які країни мають найнижчий рівень корупції

У будь-якому суспільстві, навіть у найбільш розвинених і правових державах, бувають випадки зловживання владою чи службовим становищем.

Проте деякі країни мають дуже низький рівень корупції.

За індексом сприйняття корупції (Transparency International 2024), найбільш прозорими є:

Данія;

Фінляндія;

Нова Зеландія;

Норвегія;

Сінгапур.

Ці держави мають незалежну судову систему, сильну журналістику, громадський контроль та високу довіру до державних інституцій.

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Звичайно, там також іноді фіксують окремі випадки корупції. Проте вони рідкісні, і система реагує на них ефективно.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, частина українців стикається з проявами побутової корупції. Є сфери, де хабарі вимагають найчастіше, і за останній рік ситуація погіршилася.

29% респондентів заявили про вимагання хабарів у школах;

26% — при отриманні медичних послуг;

25% українців стикалися з вимаганням хабарів від співробітників поліції;

25% - у сфері землеволодіння та приватизації;

13% — у податковій сфері.

Телеканал 24 За матеріалами:

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