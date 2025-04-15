Земельна корупція: правоохоронці викрили схему одержання хабарів за оцінку ділянок — Finance.ua

Земельна корупція: правоохоронці викрили схему одержання хабарів за оцінку ділянок Сьогодні 19:46 — Кримінал

Земельна корупція: правоохоронці викрили схему одержання хабарів за оцінку ділянок

Правоохоронці викрили та припинили схему одержання хабарів за підготовку звітів про експертну грошову оцінку землі та позитивної рецензії на такі звіти.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили та припинили схему одержання неправомірної вигоди за підготовку звітів про експертну грошову оцінку землі та позитивної рецензії на такі звіти.

Про підозру повідомили:

співзасновнику товариства (оцінювачу) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368−4 КК України;

співзасновнику товариства — за ч. 1 ст. 209 КК України;

депутату облради — за ч. 1 ст. 368−4 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2023 році один із співзасновників товариства у сфері оцінки землі висунув депутату Черкаської облради вимогу надати грошову винагороду за визначення незавищеної оцінки потрібної ділянки. Натомість у разі ненадання неправомірної вигоди оцінювач погрожував зробити значно завищену оцінку.

Депутат не звернувся до правоохоронних органів, а погодився із вказаною вимогою та перерахував потрібну суму на банківський рахунок іншого співзасновника товариства. У подальшому одну половину цих коштів співзасновник надав своєму партнеру, а іншою розпорядився на власний розсуд.

Після отримання неправомірної вигоди товариство підготувало звіт про експертну грошову оцінку землі та надало позитивну рецензію на нього.

САП і НАБУ з’ясували, що подібні «послуги» надавалися систематично, зокрема у справі про продаж за безцінь землі на Закарпатті.

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