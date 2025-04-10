Садовий закликав зупинити «найбільшу земельну аферу за останні десятиліття» — Finance.ua
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Садовий закликав зупинити «найбільшу земельну аферу за останні десятиліття»

Кримінал
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Міський голова Львова Андрій Садовий закликав депутатів Львівської районної ради негайно зупинити «найбільшу земельну аферу за останні десятиліття».
Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.
«Від імені громади Львова звертаюся до керівництва держави та правоохоронних органів із проханням втрутитися і зупинити аферу. Ця територія має залишитися зеленою зоною сільськогосподарського призначення або парком. З точки зору екології та здорового глузду жодної забудови тут бути не повинно», — закликав Садовий.
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За його словами, представники з Державного геокадастру та Сокільницької сільської ради роздерибанили 158 гектарів землі на межі Львова та Сокільників. Вартість оборудки — понад 4 мільярди гривень збитків державі та громаді.
«Спочатку землю безоплатно виділяли депутатам і окремим чиновникам. Потім цю територію почали активно перекуповувати ділки, які тепер намагаються терміново розширити межі сусіднього села Сокільники, щоб збудувати п’ять кварталів багатоповерхівок біля львівського аеропорту. У результаті населення Сокільників може зрости з 8 до 50 тисяч мешканців. Це фактично новий районний центр — але абсолютно без жодної необхідної інфраструктури», — написав Садовий.
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Він також зазначив, що жодних шкіл, дитсадків, лікарень чи соціальних об’єктів у справжніх планах забудови немає.
«Нові мешканці житимуть у висотках, але користуватимуться всіма благами Львова. Весь тягар інфраструктури ляже на нашу громаду: перевантажені дороги, інженерні мережі на межі техногенних аварій, транспортний колапс — усе це стане неминучою реальністю Львова, якщо рішення ухвалять», — вважає міський голова.
За матеріалами:
Економічна Правда
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