ТОП-10 накращих міст Європи в 2025 році (рейтинг, інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 накращих міст Європи в 2025 році (рейтинг, інфографіка) Сьогодні 20:00 — Світ

ТОП-10 накращих міст Європи в 2025 році (рейтинг, інфографіка)

Лондон в 2025 році зберігає першість серед найкращих міст третій рік поспіль. За ним слідує Париж та Берлін.

Worldsbestcities визначив найкращі європейські міста.

Що брали до уваги при складанні рейтингу:

якість життя (доступність житла, зелені насадження, охорона здоров’я, якість повітря);

привабливість (культура, нічне життя, ресторани, пам’ятки, залученість у соціальні мережі);

процвітання (економічна сила, участь у ринку праці, рівень освіти, екосистема стартапів).

1. Лондон

(населення 12 435 000)

Легендарний мегаполіс третій рік поспіль претендує на вершину рейтингу найкращих міст Європи 2025 року. Він займає перше місце в безпрецедентних 14 з 30 наших підкатегорій, зокрема, перевершуючи за показниками привабливості, а також підкатегоріями індексу процвітання, які відстежують освічених мешканців та бізнес-екосистеми.

2. Париж

(населення 13 171 000)

Жодне інше місто не привернуло до себе світової уваги більше, ніж п’янка французька столиця. Хоча літні Олімпійські та Паралімпійські ігри 2024 року продемонстрували спортивні досягнення, саме Париж вразив нас майбутньою міською перебудовою, подібної до якої світ ще не бачив.

70% парижан не мають автомобілів, і завдяки цьому вони насолоджуються кращою якістю повітря та покращують своє здоров’я. Комплексне зобов’язання щодо їзди на велосипеді під назвою Plan Vélo зробить місто одним з найбільш дружніх до велосипедистів на планеті, покращивши своє поточне 17-те місце в нашій підкатегорії «Велосипед».

3. Берлін

(населення 5 106 000)

Через тридцять шість років після падіння однойменної стіни та «залізної завіси» Берлін продовжує приймати іммігрантів з усього світу в пошуках нового життя, що продовжують визначати місто.

12 кілець (районів), кожен з яких має свій власний характер і ритми, що втілюють невідфільтровану урбаністичність міста та його прагнення до самовираження. Нічне життя підкреслює репутацію столиці вечірок і центру фестивалів і живої музики. Так, міський міф правдивий: техно-сцена Берліна визнана ЮНЕСКО.

4. Барселона

(населення 5 156 000)

Каталонська столиця така ж бажана, як і завжди, але сьогодні вона приймає світ на своїх власних умовах, дбаючи про своїх мешканців та забезпечуючи довгострокову економічну стійкість.

Ніби Барселона з її майже ідеальною погодою, вражаючою архітектурою та кілометрами золотих піщаних міських пляжів і без того не була достатньо шанованою, 2025 рік зробив її обов’язковою для відвідування по всій Європі та світу.

5. Рим

(населення 4 302 000)

Вічне місто завжди було жаданим. Привабливість міста виходить за рамки його історичних реліквій, і вічне місто входить до п’ятірки найкращих у Європі як за загальним індексом привабливості (№ 3), так і за життєздатністю (№ 4), пропонуючи мешканцям і відвідувачам враження, що виходять за рамки туризму.

6. Мадрид

(населення 7 113 000)

Місто повністю зосереджується на своєму культурному ландшафті (посідає 3 місце). Розташований поруч із Королівським палацом у Мадриді, простір був викопаний у скелі під садами Кампо-дель-Моро до площі Армерія, і тепер є центром усіх культурних заходів Patrimonio Nacional та королівських колекцій. Він також допомагає главі іспанської держави відновлювати, зберігати та поширювати історичну, культурну та природну спадщину країни.

7. Амстердам

(населення 2 915 000)

Відомий своїм легендарним нічним життям, Амстердам тепер надає пріоритет якості, а не кількості. Щоб боротися з деструктивним «туристичним життям у вечірках», куріння канабісу в громадських місцях було заборонено у 2023 році, бари та ресторани повинні закриватися о 2:00 ночі у вихідні, а нові відвідувачі не можуть входити до центру міста після 1:00.

8. Відень

(населення 1 960 000)

Австрійська столиця, яка вже очолює Європу в підкатегорії «Велосипед», щорічно додає десятки велосипедних доріжок до своєї 1650-кілометрової велосипедної мережі, включаючи відкриття своєї «велосипедної магістралі», що з’єднує центр міста з просторими зеленими зонами 22-го району, де розташований Зеештадт Асперн, один з найбільших європейських проектів міського розвитку, зосереджений на громадському транспорті, пішохідному та велосипедному транспорті.

9. Прага

(населення 2 217 000)

Сміливі рекультиваційні заходи, зосереджені на потребах мешканців, створили доступніше місто, поки туристи його не шукали.

Такі місця, як набережна Чападло на річці Влтава, перетворилися на сцени просто неба та галереї, що нагадують Париж. Компактна, казкова пішохідна зона Праги зачаровує багатовіковими брукованими вуличками та (публічно доступним) Празьким Градом на вершині пагорба, який разом із палацом Салма, де розташовані виставкові приміщення Національної галереї, знову відкрився у 2023 році після капітального ремонту.

10. Стокгольм

(населення 2 308 000)

Шведська столиця може похвалитися вражаючою географією (центр міста побудований на 14 островах) та зонами для купання просто неба з солоною та прісною водою серед рясних громадських зелених насаджень.

А ще є історія інновацій Стокгольма, від архітектури 1700-х років та сміливого сучасного дизайну Старого міста до втілення традицій у його гамірну нову скандинавську кухню.

Повний рейтинг ТОП-100 міст можна переглянути за посиланням.

Довідка Finance.ua:

Раніше аналітики склали список зі 100 міст світу, які найкраще підходять для життя і туризму в 2024 році. Лондон посів перше місце. Оскільки «столиця столиць» спритно долає незвідану, небезпечну територію світу після Brexit і пандемії, вона займає перше місце в рейтингу дев’ятий рік поспіль.

Нагадаємо, Київ став найкращим містом світу 2023. Цей рейтинг став по справжньому особливим, адже окрім 100 найкращих міст було обрано і «Почесне найкраще місто світу 2023 року», ним став Київ.

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