ТОП-5 найкращих міст світу для життя і туризму (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 найкращих міст світу для життя і туризму (інфографіка) Сьогодні 13:05 — Світ

ТОП-5 найкращих міст світу для життя і туризму (інфографіка)

Аналітики склали список зі 100 міст світу, які найкраще підходять для життя і туризму.

Про це йдеться у статті компанії Resonance Consultancy.

1. Лондон

Оскільки «столиця столиць» спритно долає незвідану, небезпечну територію світу після Brexit і пандемії, вона займає перше місце в рейтингу дев’ятий рік поспіль.

2. Париж

Всесвітня рада з подорожей і туризму нещодавно назвала Париж найпотужнішим міським туристичним напрямком у світі на 2022 рік, минулого року вартість індустрії гостинності міста склала 35,6 мільярда доларів. І, за прогнозами, до 2032 року вона зросте до 49 мільярдів доларів.

3. Нью-Йорк

Найбільше місто в Америці швидко відроджується після пандемії, із запаморочливим списком нових шоу, готелів і парків і рекордними цінами на нерухомість.

Десятки місцевих свят, виставок і майстер-класів триватимуть у 2024 році. Це також 100-річчя Музею міста Нью-Йорка, який святкує та документує 750 000 об'єктів, включаючи фотографії, гравюри, костюми, картини тощо.

4. Токіо

Незважаючи на землетруси, цунамі та тайфуни, Токіо довгий час утримував своє перше місце як один із найзручніших для життя мегаполісів на планеті. Маленькі діти, які граються та ходять до школи без нагляду — це головне явище для відвідувачів найбільшого міста світу.

Уряд Японії залишається непохитним, дотримуючись своєї мети — 60 мільйонів відвідувачів і 136 мільярдів доларів доходу від туризму до 2030 року.

Токіо утримує своє місце № 1 у сфері шопінгу, чому сприяють ікони роздрібної торгівлі, такі як розкіш Ginza, універмаги, нещодавно доповнені торговельним центром Ginza Six, прикрашеним мистецтвом і яскравим дизайном.

5. Сінгапур

Місто Лева розпалює апетит мандрівників чудовими ресторанами та магазинами.

Туристи в Сінгапурі можуть зануритися в такі улюблені місцеві розваги: шопінг, який займає 11 місце в світі, і, звичайно, їжа.

Вибір роздрібної торгівлі приголомшливий: від високої моди до електроніки, від незліченних магазинів, що прикрашають Орчард-роуд, до цілодобового шестиповерхового центру Mustafa.

У найближчі роки Сінгапур зосередиться на підвищенні процвітання (зараз займає друге місце), створюючи більше зелених зон і будуючи яскраві забудови для роботи, навчання та відпочинку.

Повний список міст можна переглянути за посиланням.

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