Київ став найкращим містом світу 2023: ТОП-5 міст — Finance.ua

Київ став найкращим містом світу 2023: ТОП-5 міст Сьогодні 10:00

Цьогорічний рейтинг став по справжньому особливим, адже окрім 100 найкращих міст було обрано і «Почесне найкраще місто світу 2023 року», ним став Київ.

Агенція Resonance — провідний консультант у сфері туризму, нерухомості та економічного розвитку опублікував рейтинг «Топ 100 найкращих міст світу 2023 року для життя, роботи, інвестицій та подорожей».

Вкотре першу сходинку зайняв Лондон, також у десятку увійшли Париж, Нью-Йорк, Сінгапур та Амстердам.

Як обирали найкращі міста 2023 року

Аналіз проводиться у містах, кылькість населення яких перевищує 1 000 000 осіб. Статистичні показники та якісну оцінку місцевих жителів групують у 6 основних категорій:

• Місце — оцінка кліматичних особливостей розташування, кількість визначних місць, парків та зелених зон, рівень злочинності;

• Продукт — рівень розвитку інфраструктури, кількість аеропортів, якість транспортного сполучення, кількість музеїв, цікавих атракцій, рейтинг місцевих університетів, наявність великих конференц-залів.

• Дозвілля — категорія, яка оцінює, чим наповнене життя у місті — їжа, шоу, шопінг і нічне життя. Кількість цікавих культурних заходів, якісних ресторанів, популярних шопінг-центрів та нічних клубів, які рекомендують місцеві жителі.

• Люди — чим найрізноманітніше населення у місті, тим більше ідей воно генерує, адже найціннішим ресурсом кожного міста є люди. В цій категорії оцінюються — рівень освіти та відсоток працевлаштованого населення.

• Процвітання — доходи громадян, рівень життя та наявність чи відсутність великих корпорацій.

• Просування — частота висвітлення міста в засобах масової інформації, кількість онлайн-статей, посилань і рекомендацій.

Почесне найкраще місто світу 2023 року — Київ

Київ — столиця України, маяк мужності та стійкості проти агресора. Розташовано на берегах Дніпра — однієї з найбільших річок Європи. Київ є великим діловим центром України. Житловий фонд міста представлений багатоквартирними будинками та сучасними житловими комплексами. Транспортна інфраструктура — це розвинена система метро та автобуси, тролейбуси і трамваї. Місто багате на визначні місця та пам’ятки.

Символ Києва — це Києво-Печерська Лавра, історичний комплекс побудований в 11 сторіччі. Також у місті працюють торговельні, розважальні центри, інноваційні ресторани тощо. Звичайно головний здобуток, завдяки якому Київ отримав звання «Почесного найкращого міста світу» — це дух, те, що не змогли зламати російські війська. Мужній український народ перетворив російський план «Київ за три дні» на довготривалу та зовсім не переможну війну для росії.

ТОП — 5 найкращих міст світу

Лондон вже сьомий рік утримує позицію лідера та посідає перше місце у рейтингу. Місто стало лідером за 4-ма категоріями: «Продукт», «Дозвілля», «Люди» та «Просування». У 2022 році в Лондоні відбулось багато подій та заходів: Платиновий ювілей королеви, Квіткове шоу RHS Челсі, Вімблдоном та інші. Лондон, як і раніше, очолює категорію рекламних акцій, є лідером за кількістю хештегів в Instagram, Facebook та оглядів TripAdvisor. Також місто вже майже повернулось до допандемічної потужності.

Другу сходинку посів Париж, який визнаний світовим лідером за кількістю визначних місць та музеїв. Зняття карантинних обмежень в країні призвело до збільшення туристичного потоку. Цього літа мандрівники витратили у Парижі на 10% більше грошей, ніж у 2019. Також мерія міста запровадила багато програм з реконструкції Парижу, влада планує зменшити кількість автомобільного трафіку. Деякі вулиці повністю закрили для машин та облаштовують на них зелені зони. Також Париж готується приймати літні Олімпійські ігри у 2024 році.

Нью-Йорк зайняв третє місце, діловий центр утримує лідерські позиції у категорії «Просування». Чисельність населення міста досить сильно скоротилась внаслідок епідемії коронавірусу, проте багато мешканців у 2022 році знову повернулись до міста. Також до Нью-Йорку повернулись і великі шоу. До звичного Центрального парку додалась ще одна велика зелена зона — парк Літл-Айленд на березі Гудзону.

Четверту сходинку посідає Токіо. Попри землетруси, цунамі та тайфуни, Токіо довгий час утримував перше місце, як один із найбезпечніших мегаполісів на планеті, воно займає 4 місце в категорії «Безпека». Всупереч пандемії японський уряд залишається непохитним, дотримуючись своєї мети — 60 мільйонів відвідувачів і 136 мільярдів доларів доходу від туризму до 2030 року. В рамках програми у 2022 році було розширено міжнародний термінал в Ханеда, головному аеропорту міста. Також Токіо посіло перше місце у категорії «Покупки». Кількість торговельних центрів у місті зростає.

Замикає Топ 5 Дубай— міжнародний діловий та туристичний центр у якому поєднались арабська класика та сучасна розкіш. Дубай став першим відразу у двох категоріях — «Люди» та «Місце». Кількість пам’яток та розваг вражає, тут проходять найдорожчі у світі перегони, побудований найглибший басейн для дайвінгу, який внесено до Книги рекордів Гіннеса тощо.

Також до рейтингу потрапили й інші міста світу. Найстаріше місто Франції Марсель відзначилось великою кількістю сонячних днів, в середньому 300 на рік. Кельн відкритий для бізнесу та розваг. Розумний і практичний Осло зайняв лідерські позиції у категорії «Люди». Бангкок тримає звання транспортного вузла Південно-Східної Азії. У категорії «Процвітання» відзначилась Доха за найвищий ВВП на душу населення та низьке безробіття. Пекін став лідером через найбільшу кількість штаб-квартир світових корпорацій розташованих тут.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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