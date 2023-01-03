Київ став найкращим містом світу 2023: ТОП-5 міст — Finance.ua

Київ став найкращим містом світу 2023: ТОП-5 міст
Цьогорічний рейтинг став по справжньому особливим, адже окрім 100 найкращих міст було обрано і «Почесне найкраще місто світу 2023 року», ним став Київ.
Агенція Resonance — провідний консультант у сфері туризму, нерухомості та економічного розвитку опублікував рейтинг «Топ 100 найкращих міст світу 2023 року для життя, роботи, інвестицій та подорожей».
Вкотре першу сходинку зайняв Лондон, також у десятку увійшли Париж, Нью-Йорк, Сінгапур та Амстердам.
Як обирали найкращі міста 2023 року
Аналіз проводиться у містах, кылькість населення яких перевищує 1 000 000 осіб. Статистичні показники та якісну оцінку місцевих жителів групують у 6 основних категорій:
• Місце — оцінка кліматичних особливостей розташування, кількість визначних місць, парків та зелених зон, рівень злочинності;
• Продукт — рівень розвитку інфраструктури, кількість аеропортів, якість транспортного сполучення, кількість музеїв, цікавих атракцій, рейтинг місцевих університетів, наявність великих конференц-залів.
• Дозвілля — категорія, яка оцінює, чим наповнене життя у місті — їжа, шоу, шопінг і нічне життя. Кількість цікавих культурних заходів, якісних ресторанів, популярних шопінг-центрів та нічних клубів, які рекомендують місцеві жителі.
• Люди — чим найрізноманітніше населення у місті, тим більше ідей воно генерує, адже найціннішим ресурсом кожного міста є люди. В цій категорії оцінюються — рівень освіти та відсоток працевлаштованого населення.
• Процвітання — доходи громадян, рівень життя та наявність чи відсутність великих корпорацій.
• Просування — частота висвітлення міста в засобах масової інформації, кількість онлайн-статей, посилань і рекомендацій.
Почесне найкраще місто світу 2023 року — Київ
Київ — столиця України, маяк мужності та стійкості проти агресора. Розташовано на берегах Дніпра — однієї з найбільших річок Європи. Київ є великим діловим центром України. Житловий фонд міста представлений багатоквартирними будинками та сучасними житловими комплексами. Транспортна інфраструктура — це розвинена система метро та автобуси, тролейбуси і трамваї. Місто багате на визначні місця та пам’ятки.
Символ Києва — це Києво-Печерська Лавра, історичний комплекс побудований в 11 сторіччі. Також у місті працюють торговельні, розважальні центри, інноваційні ресторани тощо. Звичайно головний здобуток, завдяки якому Київ отримав звання «Почесного найкращого міста світу» — це дух, те, що не змогли зламати російські війська. Мужній український народ перетворив російський план «Київ за три дні» на довготривалу та зовсім не переможну війну для росії.
ТОП — 5 найкращих міст світу
Лондон вже сьомий рік утримує позицію лідера та посідає перше місце у рейтингу. Місто стало лідером за 4-ма категоріями: «Продукт», «Дозвілля», «Люди» та «Просування». У 2022 році в Лондоні відбулось багато подій та заходів: Платиновий ювілей королеви, Квіткове шоу RHS Челсі, Вімблдоном та інші. Лондон, як і раніше, очолює категорію рекламних акцій, є лідером за кількістю хештегів в Instagram, Facebook та оглядів TripAdvisor. Також місто вже майже повернулось до допандемічної потужності.
Другу сходинку посів Париж, який визнаний світовим лідером за кількістю визначних місць та музеїв. Зняття карантинних обмежень в країні призвело до збільшення туристичного потоку. Цього літа мандрівники витратили у Парижі на 10% більше грошей, ніж у 2019. Також мерія міста запровадила багато програм з реконструкції Парижу, влада планує зменшити кількість автомобільного трафіку. Деякі вулиці повністю закрили для машин та облаштовують на них зелені зони. Також Париж готується приймати літні Олімпійські ігри у 2024 році.
Нью-Йорк зайняв третє місце, діловий центр утримує лідерські позиції у категорії «Просування». Чисельність населення міста досить сильно скоротилась внаслідок епідемії коронавірусу, проте багато мешканців у 2022 році знову повернулись до міста. Також до Нью-Йорку повернулись і великі шоу. До звичного Центрального парку додалась ще одна велика зелена зона — парк Літл-Айленд на березі Гудзону.
Четверту сходинку посідає Токіо. Попри землетруси, цунамі та тайфуни, Токіо довгий час утримував перше місце, як один із найбезпечніших мегаполісів на планеті, воно займає 4 місце в категорії «Безпека». Всупереч пандемії японський уряд залишається непохитним, дотримуючись своєї мети — 60 мільйонів відвідувачів і 136 мільярдів доларів доходу від туризму до 2030 року. В рамках програми у 2022 році було розширено міжнародний термінал в Ханеда, головному аеропорту міста. Також Токіо посіло перше місце у категорії «Покупки». Кількість торговельних центрів у місті зростає.
Замикає Топ 5 Дубай— міжнародний діловий та туристичний центр у якому поєднались арабська класика та сучасна розкіш. Дубай став першим відразу у двох категоріях — «Люди» та «Місце». Кількість пам’яток та розваг вражає, тут проходять найдорожчі у світі перегони, побудований найглибший басейн для дайвінгу, який внесено до Книги рекордів Гіннеса тощо.
Також до рейтингу потрапили й інші міста світу. Найстаріше місто Франції Марсель відзначилось великою кількістю сонячних днів, в середньому 300 на рік. Кельн відкритий для бізнесу та розваг. Розумний і практичний Осло зайняв лідерські позиції у категорії «Люди». Бангкок тримає звання транспортного вузла Південно-Східної Азії. У категорії «Процвітання» відзначилась Доха за найвищий ВВП на душу населення та низьке безробіття. Пекін став лідером через найбільшу кількість штаб-квартир світових корпорацій розташованих тут.
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