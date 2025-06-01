Ліміти на карткові перекази, вартість техогляду та проходження ВЛК: що зміниться в Україні з 1 червня — Finance.ua

Ліміти на карткові перекази, вартість техогляду та проходження ВЛК: що зміниться в Україні з 1 червня Сьогодні 08:05

Ліміти на карткові перекази, вартість техогляду та проходження ВЛК: що зміниться в Україні з 1 червня

З 1 червня в Україні передбачається низка оновлень. Зокрема, це стосується посилення лімітів на карткові перекази, проходження ВЛК для обмежено придатних, цін на техогляд авто і т.д.

Детальніше про те, що зміниться з 1 червня, розповідаємо далі в матеріалі.

Посилення лімітів на перекази з картки на картку

На 1 червня 2025 року заплановано чергове посилення обмежень: ліміт на вихідні перекази для клієнтів «середнього» та «низького ризику» буде знижено зі 150 до 100 тис. грн на місяць. Для клієнтів «високого ризику» він залишиться на рівні 50 тис. грн на місяць.

Підтвердження доходів передбачає отримання документів/інформації в електронній формі.

Допускаються такі документи:

сформовані клієнтом довідки ОК5 та ОК7;

податкова декларація;

зарплатні відомості;

підтвердження зарахувань від державних органів;

підтверджені прибутки членів сімей;

документи, що підтверджують волонтерську діяльність;

Проходження ВЛК

Військовозобов’язаним громадянам, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня поточного року.

Хто зобов’язаний пройти повторну ВЛК: громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби.

Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги.

Для проходження ВЛК потрібно отримати направлення через застосунок «Резерв+» або особисто у ТЦК та СП, після чого пройти медичну комісію та отримати оновлене рішення про ступінь придатності до військової служби.

Що буде, якщо не пройти ВЛК

Порушення військовозобов’язаними порядку військового обліку в особливий період тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Ціни на техогляд із 1 червня

З 19 травня 2025 року в Україні почали діяти зміни до правил проведення техогляду автомобілів в Україні, а з 1 червня ця процедура подорожчає.

Як зміняться ціни:

легкові авто та вантажівки до 3,5 т — з 1050 до 1700 грн;

великоваговий транспорт і автобуси — з 1500 до 2300 грн;

причепи та мотоцикли — до 2300 грн залежно від категорії;

МСТО-відмітка — з 300 до 500 грн.

Також зросте вартість послуг, пов’язаних із тахографами:

перевірка та адаптація — 1600 грн (раніше 1200),

зчитування даних з карток водія — 150 грн (було 100),

зчитування з тахографів — 300 грн (було 250).

Якщо автомобіль не пройде оновлену перевірку, власнику загрожують штрафи, заборона експлуатації авто, анулювання ліцензії для перевізників та неможливість виїзду за кордон на власному авто.

Мультишеринг документів у «Дії»

З початку червня в Україні запрацює новий сервіс у межах застосунку «Дія» — мультишеринг документів. Його основна мета — спростити процес обміну цифровими копіями документів між клієнтами та бізнесом.

Завдяки мультишерингу компанії зможуть швидко отримувати повний пакет необхідних документів від клієнтів без ксерокопій, сканів або ручного надсилання файлів. Усе передається автоматично у додатку «Дія».

Як це працює:

клієнт натискає кнопку на сайті або сканує QR-код;

обирає документи, які хоче передати;

підтверджує запит за допомогою Дія.Підпису.

Сервіс платний для бізнесу, але безкоштовний для користувачів. Щоб підключити функцію, компанії мають налаштувати або оновити інтеграцію з «Дією».

За підключення до сервісу банки та фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 617 грн, далі — 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. У майбутньому буде ще два платні сервіси — «Дія.Підпис» і Diia. OAuth.

Курс долара та євро

курс долара перебуватиме у межах 41,6−42 грн. Як заявив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов, очікується, що в червніперебуватиме у межах 41,6−42 грн.

Попит на валюту, за його словами, зростатиме поступово, з огляду на інфляційний тиск. Особливо в умовах очікуваного піку зростання споживчих цін у травні-червні.

Щодо євро, ситуація залежатиме від торгів пари євро/долар. Очікуване співвідношення — 1 євро дорівнюватиме 1,05−1,15 долара. Такий діапазон пояснюється значною невизначеністю, пов’язаною з митною політикою США, а також із реакцією великих гравців на глобальних фінансових ринках.

У підсумку, експерт зауважив, що червень, найімовірніше, стане періодом стабільності з поступовим рухом курсу до показників грудня-січня. Ситуація на ринку залишається контрольованою, а валютна політика Національного банку — послідовною й ефективною.

Чи зміниться вартість газу

Українські постачальники газу оприлюднили цінники на перший місяць літа. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися.

Кубометр «блакитного палива» для населення від Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» і надалі коштуватиме 7,96 грн.

Право на 800 Плюс для українців у Польщі

З 1 червня 2025 року набудуть чинності важливі зміни до програми 800 Плюс, які торкнуться передусім громадян України. Допомога буде призначатися лише на тих дітей, які відвідують польські школи.

Заяву на отримання 800 Плюс можна подати виключно онлайн за допомогою сервісів:

платформа електронних послуг PUE ZUS (eZUS);

електронний банкінг;

портал Emp@tia;

додаток mZUS.

Щоб отримувати виплати безперервно, заяву з відповідним пакетом документів треба було подати до 30 квітня 2025 року.

Якщо з певних причин ви не подали заяву до цієї дати, подати її можна до 30 червня, тоді виплати почнуться пізніше, але з компенсацією. Якщо подати заяву після 30 червня, то виплати призначатимуться з місяця подання заяви.

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