Скільки коштуватиме природний газ у червні (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштуватиме природний газ у червні (інфографіка)

Енергетика
125
Скільки коштуватиме природний газ у червні (інфографіка)
Скільки коштуватиме природний газ у червні (інфографіка)
Як повідомляє Газправда, українські постачальники газу оприлюднили цінники на перший місяць літа. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися.
Читайте також
Скільки коштуватиме природний газ у червні (інфографіка)
Кубометр «блакитного палива» для населення від Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» і надалі коштуватиме 7,96 грн.
Водночас ГК «Нафтогаз України» обслуговує 98% побутових споживачів, а це понад 12 мільйонів домогосподарств.
Читайте також
Річні ціни решти постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб. А от місячні цінники змінюються, залежно від ринкових тенденцій.
У червні на ринку, як і раніше, присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи.
Місячні цінники в червні коливаються від 8,46 до 25,00 грн за кубометр. Проте базовими є саме річні тарифні пропозиції. Перевести споживачів з річних на місячні тарифи компанії не мають права.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, найближчим часом в Україну може розпочатися імпорт газу по Трансбалканському коридору, окрім поточного імпорту газу з Угорщини, Польщі та Словаччини. Про це повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець. П’ять операторів ГТС по напрямку Греція-Україна (GR, BL, RO, MO, UA) ініціювали продукт ROUT1 зі зниженими на 25% тарифами, що у разі швидкого погодження регуляторами може «розблокувати» найдорожчий імпортний напрямок газу в Україну.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems