Скільки коштуватиме природний газ у червні (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштуватиме природний газ у червні (інфографіка) Сьогодні 09:44 — Енергетика

Скільки коштуватиме природний газ у червні (інфографіка)

не змінилися. Як повідомляє Газправда , українські постачальники газу оприлюднили цінники на перший місяць літа. Річні базові пропозиції прогнозовано

Читайте також ОПЕК+ тягне ціни на нафту донизу

Кубометр «блакитного палива» для населення від Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» і надалі коштуватиме 7,96 грн.

Водночас ГК «Нафтогаз України» обслуговує 98% побутових споживачів, а це понад 12 мільйонів домогосподарств.

Читайте також Україна планує відкрити новий шлях для імпорту газу

Річні ціни решти постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб. А от місячні цінники змінюються, залежно від ринкових тенденцій.

У червні на ринку, як і раніше, присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи.

Місячні цінники в червні коливаються від 8,46 до 25,00 грн за кубометр. Проте базовими є саме річні тарифні пропозиції. Перевести споживачів з річних на місячні тарифи компанії не мають права.

Нагадаємо, найближчим часом в Україну може розпочатися імпорт газу по Трансбалканському коридору, окрім поточного імпорту газу з Угорщини, Польщі та Словаччини. Про це повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець. П’ять операторів ГТС по напрямку Греція-Україна (GR, BL, RO, MO, UA) ініціювали продукт ROUT1 зі зниженими на 25% тарифами, що у разі швидкого погодження регуляторами може «розблокувати» найдорожчий імпортний напрямок газу в Україну.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.