Скільки коштуватиме природний газ у червні (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштуватиме природний газ у червні (інфографіка)
Як повідомляє Газправда, українські постачальники газу оприлюднили цінники на перший місяць літа. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися.
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Кубометр «блакитного палива» для населення від Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» і надалі коштуватиме 7,96 грн.
Водночас ГК «Нафтогаз України» обслуговує 98% побутових споживачів, а це понад 12 мільйонів домогосподарств.
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Річні ціни решти постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб. А от місячні цінники змінюються, залежно від ринкових тенденцій.
У червні на ринку, як і раніше, присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи.
Місячні цінники в червні коливаються від 8,46 до 25,00 грн за кубометр. Проте базовими є саме річні тарифні пропозиції. Перевести споживачів з річних на місячні тарифи компанії не мають права.
Нагадаємо, найближчим часом в Україну може розпочатися імпорт газу по Трансбалканському коридору, окрім поточного імпорту газу з Угорщини, Польщі та Словаччини. Про це повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець. П’ять операторів ГТС по напрямку Греція-Україна (GR, BL, RO, MO, UA) ініціювали продукт ROUT1 зі зниженими на 25% тарифами, що у разі швидкого погодження регуляторами може «розблокувати» найдорожчий імпортний напрямок газу в Україну.
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