Яким буде курс долара у червні 2025 року — прогноз експерта Вчора 12:09 — Валюта

Яким буде курс долара у червні 2025 року — прогноз експерта

З початку весни офіційний курс гривні демонструє помітну стабільність, не перевищуючи стартового рівня 2025 року — 42,02 грн за долар. Натомість він залишався нижчим від цієї позначки, коливаючись у межах від 2,5% у квітні до 1% у травні. На тлі середньорічного прогнозу у 45 грн/долар це свідчить про стабільний курсовий тренд навколо 42 грн, який наразі не долається ринком.

Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов у коментарі Фактам ICTV

Серед ключових чинників впливу на прогноз курсу долара на червень Мамедов називає кілька:

1. Підвищений попит на валюту наприкінці 2024 року та на початку 2025-го спричинив насичення ринку. «Придбання валюти перевищувало середній рівень на 30−40%, що сформувало об’єктивну паузу в активності громадян», — зазначає він.

2. Потужною підтримкою є рекордний обсяг міжнародних резервів — понад $46,7 млрд на кінець квітня. «Це дає змогу НБУ ефективно збалансовувати попит і пропозицію на валютному ринку через інтервенції, не допускаючи надмірних коливань», — додає банкір.

3. Вагомим стабілізатором є очікуване надходження міжнародної допомоги у 2025 році — близько $55 млрд, з яких бюджет потребує лише $38,4 млрд. «Маємо додатковий буфер для реагування на зовнішні ризики», — зазначає Мамедов.

4. Ще одним чинником він називає зміцнення євро щодо долара. Від початку року євро на українському ринку зріс з 43−43,5 грн до майже 47 грн, що становить майже 9%. «Це коригування тісно пов’язане з міжнародними тенденціями», — пояснює експерт.

Яким буде курс долара у червні 2025 року

Щодо червня, за словами Мамедова, тренд травня, найімовірніше, збережеться. Не можна виключати, що офіційний курс все ж таки впритул наблизиться або ж незначно перевищить рівень у 42 грн за долар. Проте будь-які зміни й надалі відбуватимуться плавно, без різких стрибків.

Очікується, що в червні курс долара перебуватиме у межах 41,6−42 грн. Попит на валюту, за його словами, зростатиме поступово, з огляду на інфляційний тиск. Особливо в умовах очікуваного піку зростання споживчих цін у травні-червні.

Яким буде курс євро у червні

Щодо євро, ситуація залежатиме від торгів пари євро/долар. Очікуване співвідношення — 1 євро дорівнюватиме 1,05−1,15 долара. Такий діапазон пояснюється значною невизначеністю, пов’язаною з митною політикою США, а також із реакцією великих гравців на глобальних фінансових ринках.

У підсумку, експерт зауважив, що червень, найімовірніше, стане періодом стабільності з поступовим рухом курсу до показників грудня-січня. Ситуація на ринку залишається контрольованою, а валютна політика Національного банку — послідовною й ефективною.

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ICTV За матеріалами:

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