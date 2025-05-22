В Міноборони повідомили, чи передбачається продовження терміну ВЛК для обмежено придатних — Finance.ua

В Міноборони повідомили, чи передбачається продовження терміну ВЛК для обмежено придатних Сьогодні 09:30

В Міноборони повідомили, чи передбачається продовження терміну ВЛК для обмежено придатних

До 5 червня всі громадяни, визнані обмежено придатними до військової служби, мають повторно пройти військово-лікарську комісію.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

«Я не оракул, я речник і не можу тут нічого пророкувати, але… поки що не передбачається продовження терміну. І, в принципі, часу достатньо, особливо зважаючи на те, що можна як мінімум двома способами зробити це», — зазначив він.

Для проходження ВЛК потрібно отримати направлення через застосунок «Резерв+» або особисто у ТЦК та СП, після чого пройти медичну комісію та отримати оновлене рішення про ступінь придатності до військової служби.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні почав працювати електронний кабінет ВЛК.

Військовозобов’язаним громадянам, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня поточного року.

Хто зобов’язаний пройти повторну ВЛК: громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби. Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.