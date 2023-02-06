Криптовалюти й світ навколо: у Європі з’явилася перша легальна крипта, а майнінг врятував заповідник від банкрутства — Finance.ua

Криптовалюти й світ навколо: у Європі з’явилася перша легальна крипта, а майнінг врятував заповідник від банкрутства Сьогодні 14:32 — Криптовалюта

Криптовалюти й світ навколо: у Європі з’явилася перша легальна крипта, а майнінг врятував заповідник від банкрутства

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 30 січня до 5 лютого 2023:

Перша легальна криптовалюта Європи. Фінська компанія Membrane Finance Фінська компанія Membrane Finance випустила повністю ліцензований стейблкоїн , забезпечений євро.

Творці монети стверджують, що «EUROe» є «першою та єдиною криптовалютою, що регулюється ЄС». За їхніми словами, кожен токен EUROe забезпечений «принаймні одним фіатним євро в європейській фінансовій установі або банку».

Викрадення крипти. Найгірший рік за всю історію. Минулий рік Минулий рік став найгіршим за всю історію пограбувань криптовалюти — хакерам вдалося викрасти цілих $3,8 млрд на чолі зі зловмисниками, повʼязаними з Північною Кореєю.

Загалом же у 2022 найбільш «плідним» для хакерів став жовтень — тоді було викрадено $775,7 млн у результаті 32 окремих атак.

«Лимон» за Bitcoin. Новий прогноз щодо головної криптовалюти. Минулого тижня Ark Invest опублікував свій звіт під назвою «Big Ideas». У ньому компанія стверджує, що Bitcoin, як і раніше, перевершує традиційні активи, а до кінця десятиліття Минулого тижня Ark Invest опублікував свій звіт під назвою «Big Ideas». У ньому компанія стверджує, що Bitcoin, як і раніше, перевершує традиційні активи, а до кінця десятиліття його курс перевалить за позначку $1 млн.

Свої висновки в компанії підтвердили статистикою: мовляв, такі показники як швидкість хешування, кількість гаманців з ненульовим балансом і довгострокова пропозиція холдерів зросли. Це демонструє фундаментальну стійкість Bitcoin. І завдяки цьому він перевершує традиційні активи.

Тим часом штучний інтелект також взявся прогнозувати вартість Bitcoin. Аналітики фінансового видання Finbold звернулися до алгоритмому штучного інтелекту (ШІ) на платформі PricePredictions, щоб визначити майбутню вартість флагманської криптовалюти Bitcoin.

ШІ припустив , що BTC, ймовірно, досягне $24 342 вже 28 лютого 2023 року. Прогнози ШІ спираються на різні технічні показники, включаючи смуги Боллінджера, ковзні середні, дивергенцію конвергенції ковзних середніх, індекс відносної сили та інші.

Тим часом у четвер, 2 лютого, курс Bitcoin ненадовго досяг рівня $24 000. З початку 2023 року криптовалюта почала стрімке зростання і вже подорожчала на 40% порівняно із попереднім роком.

А один із розробників Bitcoin, яких вважають наступниками Сатоші Накамото, оголосив про власну відставку. Як повідомив Джеремі Рубін, він тимчасово залишає посаду розробника ВТС та зупиняє всі свої проєкти з покращення роботи блокчейну.

Техпаспорти у вигляді NFT. Ще кілька років тому NFT-документи здавалися б дикістю. Але технології постійно розвиваються, і ось один із штатів Америки вже переходить на техпаспорти у вигляді NFT. Так, департамент транспортних засобів Каліфорнії (DMV) Ще кілька років тому NFT-документи здавалися б дикістю. Але технології постійно розвиваються, і ось один із штатів Америки вже переходить на техпаспорти у вигляді NFT. Так, департамент транспортних засобів Каліфорнії (DMV) розпочав токенізацію бази автомобілів.

Для цього вони вибрали блокчейн Tezos і компанію-розробника Oxhead Alpha. Але в підсумку цей проєкт може стати чимось більшим, ніж просто зручні документи. Адже блокчейн-документи допоможуть кардинально змінити сферу торгівлі автомобілями.

Вже протягом 3 місяців влада оцифрує машини (права власності) і випустить документи у вигляді NFT. Вони зберігатимуться в цифровій базі даних.

Майнінг рятує національний парк від банкрутства. Національний парк Вірунга в ДРК — це величезна заповідна зона площею 7,8 тисячі квадратних кілометрів. Однак труднощі останніх років поставили його на край прірви. Спалахи лихоманки Ебола, напади повстанців, фінансові труднощі і брак персоналу — все це могло призвести до того, що заповідник просто закрився би.

У такій складній фінансовій ситуації «рятувальним колом» для парку став... Bitcoin-майнінг. Ось тут розповіли , як керівництву вдалося монетизувати природні багатства заповідної зони.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.