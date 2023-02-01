До кінця десятиліття Bitcoin коштуватиме $1 млн — новий прогноз — Finance.ua
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До кінця десятиліття Bitcoin коштуватиме $1 млн — новий прогноз

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До кінця десятиліття Bitcoin коштуватиме $1 млн — новий прогноз
До кінця десятиліття Bitcoin коштуватиме $1 млн — новий прогноз
Цього тижня Ark Invest опублікував свій звіт під назвою «Big Ideas». У ньому компанія стверджує, що Bitcoin, як і раніше, перевершує традиційні активи, а до кінця десятиліття його курс перевалить за позначку $1 млн.
Минулий рік був досить складним для всього ринку. Але в січні затяжний негативний тренд змінився позитивним. До кінця місяця курс BTC досяг рівня вище $23 тисяч.
«Зараження ринку, викликане крахом централізованих контрагентів (FTX), тільки підкреслило фундаментальні переваги Bitcoin — прозорість, децентралізованість і простоту аудиту», — зазначив глава Ark Invest Кеті Вуд.
Свої висновки в компанії підтвердили статистикою. Такі показники як швидкість хешування, кількість гаманців з ненульовим балансом і довгострокова пропозиція холдерів зросли.
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Це демонструє фундаментальну стійкість біткоїна. І завдяки цьому він перевершує традиційні активи.
Сукупний середньорічний темп зростання BTC за період у п’ять років становить 272%. У традиційних акцій цей показник дорівнює 6,1%, у золота — 2,2%.
У зв’язку з цим Ark Invest стверджує, що на Bitcoin чекає ще як мінімум кілька ралі до кінця десятиліття. І в підсумку вартість активу досягне заповітної позначки в $1 млн.
Зазначимо, що це далеко не перший сміливий прогноз Кеті Вуд щодо ціни на BTC. У травні 2021 року вона заявила, що до 2026 року ціна однієї «монети» перевалить за $500 тисяч.
А навесні 2022 року Вуд припустила, що кінець «ведмежого» ринку близький. Утім, з урахуванням того, що свої Bitcoin глава Ark Invest купила ще за $250, її прогнозам можна вірити, нехай і не всім.
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