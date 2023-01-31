Розробник Bitcoin оголосив про свою відставку — Finance.ua

Розробник Bitcoin оголосив про свою відставку Сьогодні 19:47 — Криптовалюта

Розробник Bitcoin оголосив про свою відставку

Один з розробників Bitcoin, яких вважають наступниками Сатоші Накамото, оголосив про власну відставку. Як повідомив Джеремі Рубін, він тимчасово залишає посаду розробника ВТС та зупиняє всі свої проєкти з покращення роботи блокчейну.

Цікаво, що причини та терміни своєї «творчої відпустки» Рубін не назвав, як і не пояснив, що планує робити далі. Інформації про розробника небагато, навіть його акаунт у Твіттері прихований налаштуваннями приватності.

Зауважимо, що розробники флагманської криптовалюти є, по суті, волонтерами, які іноді отримують благодійні пожертви від Bitcoin-китів. Втім, ці пожертви є недостатніми у порівнянні з заробітними платами інших спеціалістів у криптогалузі. Тому бажання розробників йти у так звані творчі відпустки цілком зрозуміле.

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Щодо проєктів, які очолює Рубін зараз: Judica (конструктор DAO) та Sapio (нова мова програмування для BТС). Також розробник працює над створенням нових кодів операцій для використання Bitcoin-сховищ.

Відомо, що частину його проєктів поставлять на паузу, поки Рубін не повернеться (якщо це взагалі відбудеться). Деякими розробками Джеремі займатимуться його колеги, Рубін пообіцяв допомагати їм дистанційно. Як наголосив розробник, він не «працюватиме таємно» під іншими псевдонімами і не планує брати участь в інших проєктах, пов’язаних з Bitcoin.

Останнім часом Рубін активно просував ідею стандарту BIP-119 — протокол, який оптимізує транзакції між безліччю відправників та одержувачів, запобігаючи перевантаженню мережі. Втім, багато розробників не вважають впровадження ВІР-119 терміновим, а дехто взагалі відверто критикує ідеї Рубіна — Адам Бек, Метт Коралло та Ерік Ломброзо. Аналітики припустили, що саме неприйняття з боку колег могло вплинути на рішення розробника піти з посади.

Цікаво, що наприкінці серпня про свою відставку оголосив головний розробник Bitcoin — Владімір ван дер Лаан, один з небагатьох людей у світі, хто мав доступ до Bitcoin Core, головного «місця» розробки протоколу Bitcoin. Як пояснив Лаан тоді, він втомився від постійної уваги криптовалютної спільноти та критики за будь-які помилки. Розробник спростував чутки про свою діяльність в інших криптовалютних проектах.

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