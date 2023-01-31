Штучний інтелект спрогнозував вартість Bitcoin у лютому — Finance.ua

Штучний інтелект спрогнозував вартість Bitcoin у лютому 31.01.2023, 00:39 — Криптовалюта

Штучний інтелект спрогнозував вартість Bitcoin у лютому

Аналітики фінансового видання Finbold звернулися до алгоритмому штучного інтелекту (ШІ) на платформі PricePredictions, щоб визначити майбутню вартість флагманської криптовалюти Bitcoin.

Штучний інтелект (ШІ) припустив, що BTC, ймовірно, досягне $24 342 28 лютого 2023 року, що на 4,5% більше від поточної ціни.

Прогнози ШІ спираються на різні технічні показники, включаючи смуги Боллінджера, ковзні середні, дивергенцію конвергенції ковзних середніх, індекс відносної сили та інші.

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PricePredictions також припустив, що в середині лютого, на День святого Валентина, BTC коштуватиме $23 868.

Нагадаємо, що Bitcoin стрімко дорожчав у 2023 році, з початку року його курс зріс на 40%. Січень завершується четвертою поспіль тижневою зеленою свічкою Bitcoin, чого не було з серпня 2021 року.

На момент написання новини ціна Bitcoin становить $23 269, втративши за останні 24 години незначні 0,68%. На тижневому графіку вартість BTC зросла на 1,63%.

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